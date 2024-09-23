國泰椅背風波專訪｜事主提三大訴求促再道歉　已向中國民航局投訴

小紅書網民金小姐日前發帖稱自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅問題而遭到後排一對說廣東話的夫婦撞擊椅子，並遭到對方用「大陸妹」等有歧視性的字眼攻擊辱罵，事件引起極大關注。



金小姐周日（22日）晚上接受《香港01》採訪時表示，國泰航空類似歧視事件一而再，再而三的發生，她已經就事件向中國民航局投訴，當局已經受理。



金小姐又提出三項訴求，包括要求國泰道歉、要求國泰解釋事件及要求國泰改善規章制度、加強機組人員培訓。



事主金小姐周日（22日）晚上接受《香港01》採訪。（影片截圖）

金小姐向《香港01》表示，在她發布影片後幾個小時，國泰方面的客服就聯繫她，表示正在進行內部調查，稍後才能作正式回覆。

主要責任在於國泰的規章制度有缺失

她認為，在這次事件中，空姐並不需負主要責任，主要責任還是在於國泰的規章制度有缺失，包括對於機組人員的培訓等。她認為類似事情一而再，再而三的發生，所以她特別希望國泰能夠給一個回應。

她指出，像去年已經有過一次回應（指國泰空中服務員歧視非英語乘客風波），國泰當時表示會提升服務水平，「但是好像就是效果並不是特別的顯著」。

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在去年5月，內地有網民指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。涉事的31秒錄音曝光，顯示有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）。事件在全國引起軒然大波，《人民日報》海外版旗下公眾號也批評國泰航空的空姐公然歧視祖國和內地同胞，國泰航空就事件多次道歉。

事主金小姐早前發影片控訴被用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。（影片截圖）

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主。（影片截圖）

國泰的回應只把重心放在「拉黑了乘客上面」

對於國泰在事後公開表示「拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班」，並就事件致歉，金小姐雖然滿意國泰對該對夫婦的處理，但認為國泰的回應有缺失，只把重心放在「拉黑了乘客上面」，仍未回應到她的疑問和訴求，包括國泰處理類似情況的規章制度、換座位的流程和準則、作為消費者要如何爭取自己的權益、機組人員培訓的問題等。

金小姐稱：「就是如果遇到了類似的情況，有沒有專門負責這種類似的案件的人員，然後有相應的處理的規章制度啊之類的。」

不會因為這次風波而不再來香港玩

金小姐又表示，不會因為這次風波而不再來香港玩，「我覺得真的就是就是他們那兩個人（後排夫妻）有問題，而且視頻中還有網上都那麼多香港人為我發聲啊，我為甚麼還不去香港，我覺得挺好的呀」。

婦人不止出口術，還出腳踢向事主的座椅。（影片截圖）

國泰：拒絕2位滋擾他人顧客未來搭乘任何國泰集團航班

國泰航空方面早前稱，經調查發現，於9月17日CX253航班上，兩名顧客因為座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執並作出語言和行為騷擾。期間，機組人員多次進行調解和勸阻，但兩名顧客未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排了特選經濟艙以調換座位。受影響乘客調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為進行了勸誡並給予了兩次嚴重口頭警告。

國泰航空稱：「保障每一位顧客的安全和權益是我們首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，我們始終保持零容忍的態度。因此，我們根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，將拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班。」

國泰又表示，公司一向重視顧客安全和旅程體驗，絕不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響的顧客再次致歉。

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

國泰航空表示，拒絕2位滋擾他人顧客未來搭乘任何國泰集團航班。（資料圖片）

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據早前報道，小紅書帳戶「金玥霖」指自己9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班。在飛機平穩飛行後，她調整座椅靠背，結果後排的婦人讓她把椅子收起來，原因是妨礙她老公看電視。

事主婉拒後，對方便開始把腳伸到前面的把手上，踢事主的手臂，瘋狂地罵她。事主警告對方不要再推，但婦人未有收斂，在發現事主粵語不是很流利後，開始用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。期間，事主多次向空姐尋求協助，然而空姐卻讓她調整靠背，讓事主震驚，「因為那時不是用餐時間」。調解不成後，後排的大叔開始瘋狂地推事主的椅背，頻繁地故意撞擊椅子。

不想妥協的事主再次叫來空姐調解，並非常絕望於不能換座位。而空姐一走，婦人又開始在耳邊罵她和大陸，「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」，甚至對著鏡頭舉中指；得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺，「我瞬間感覺到安全距離嚴重被侵害」。

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主。（影片截圖）

得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺。（影片截圖）

終於，兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼，現場開始群情激憤，幾乎整個機倉的乘客都不齒於兩夫婦如此欺負一名年輕女孩，紛紛站出來，「真的不要欺負人小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」、「別說你是香港人啊欺負人」。

最後，空姐用換座位的方式解決，不過對於國泰的處理，事主表達不滿，「如果沒有人幫我說話呢？讓我繼續忍讓嗎」。