15歲女搭高鐵到深圳找母親　過站坐到香港　手機不通母親著急落淚

據央視報道，今年「五一」期間，一名15歲女孩獨自坐高鐵從長沙去深圳找母親，結果她坐過站，直接到了香港西九龍站。母親焦急找到警方，在深圳警方和列車工作人員的幫助下，母女倆最終在深圳北站團聚了。



一名15歲女孩獨自坐高鐵從長沙去深圳找母親，結果她坐過站，直接到了香港西九龍站。（央視新聞）

一名15歲女孩獨自坐高鐵從長沙去深圳找母親，結果她坐過站，直接到了香港西九龍站。（央視新聞）

5月1日晚上8點多在深圳北站，一女士匆忙找到巡邏的民警，稱自己的女兒獨自乘坐高鐵從長沙到深圳。但列車抵達深圳北站後，她沒有接到人等了40分鐘，女兒的手機也打不通了。

深圳北站派出所三級警長梁警官判斷，女孩可能坐過站到了香港，他受訪時表示，「可能因為人流量比較大或者沒有聽到下站的廣播，內地的電話卡到了香港沒有信號和網絡，所以當時母親和女兒在福田站的時候能夠取得聯繫，過了福田就電話打不通，處於失聯的狀態。」

深圳北站派出所三級警長梁警官。（央視新聞）

民警一邊安撫這位母親的情緒，一邊向派出所指揮室彙報情況。指揮室民警將女孩的照片發送給香港西九龍站派出所，讓當地做好接應準備，同時聯繫列車乘警幫忙尋找。與此同時，女孩也發現自己坐過了站，向列車員求助。

廣鐵長沙客運段動一車隊列車長劉童鑫受訪時稱，考慮到小女孩的年齡較小，為了確保絕對安全，作為車長決定不辦理站車交接，直接讓這個小女孩跟隨折返車次回到深圳北站。當晚9時21分，G5670次列車準時到達深圳北站，母女兩人順利團聚。母親見到女兒終於放下心，兩人相擁而泣。

母女相擁而泣。（央視新聞）

內地抵港入唔到境即遣返

據了解，乘車若到達西九龍站後被發現無票、持用偽造或塗改等無效車票乘車，會被收取附加費。具體而言，廣深港線各站至西九龍站的附加費為1500港元，其他車站至西九龍站為3000港元。所有在跨境列車上的乘客皆不能辦理至西九龍站的補票手續，到埗後會被視作無票處理。

如果乘客不小心「坐過龍」，應主動聯絡工作人員，可在前一個車站獲車票背面註明「誤乘」並加蓋站名戳印，又或乘客在到達西九龍站後10分鐘內提出，可獲免費送回，否則就當無票處理；無法完成內地出境或香港入境手續，會被安排乘搭就近列車返回內地。

據了解，因上述事件，女孩明顯走失已經超過15分鐘，許多網民認為「循正當程序是要罰錢的」、「應該要罰1500元的」、「高鐵上一直播放請不要坐過站，是要罰款1500的。」

網民點睇：

高鐵工作人員其實挺負責的，到站了會大聲高呼很多遍，真的不懂怎麼會做過站的，15歲又不是5歲。

到香港也沒事啊，高鐵站有wifi的，一樣能聯絡。

才15 歲，經過一事長一智，十億人口裡有人偶爾犯點迷糊怎麼了，最重要就是平安，下次注意就好了。

媽媽嚇壞了，等40分鐘不見人還失聯。

