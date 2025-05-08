趙心童奪桌球世錦賽冠軍返深圳　母親曾表示：他是深圳之子

內媒《深圳特區報》報道，北京時間5月8日下午5時左右，亞洲首位桌球世錦賽冠軍趙心童搭乘從倫敦起飛的航班抵達深圳寶安國際機場。



趙心童奪桌球世錦賽冠軍返深圳。（深圳衛視）

趙心童奪桌球世錦賽冠軍返深圳。（深圳衛視）

趙心童奪桌球世錦賽冠軍返深圳。（深圳衛視）

據此前報道，英國時間5月5日舉行的桌球世錦賽（World Snooker Championship）決賽，28歲中國選手趙心童以總分18比12，擊敗威爾斯「黃金左手」、3屆冠軍馬克威廉斯（Mark Williams），成為中國首位，也是亞洲首位桌球世錦賽冠軍，創造歷史。

趙心童搭乘從倫敦起飛的航班抵達深圳寶安國際機場。（深圳特區報）

報道指，回到深圳後，趙心童將先直接回家與父母團聚。5月6日，趙心童母親文安笑接受採訪時曾說，趙心童先前一直在英國訓練，每年只有兩次與家人見面的機會。談及這次兒子回國，文安笑說會煮幾個他愛吃的家常菜歡迎他。

趙心童曾經捲入假球案，更被禁賽20個月。（路透社）

趙心童是中國首位桌球世界冠軍。（路透社）

趙心童以成績說話，（路透社）

1997年，趙心童出生於深圳，從小在松崗東方社區長大，父母均為在深醫務工作者。趙心童在深圳與桌球「結緣」。在8歲那年，趙心童跟着父親去桌球俱樂部玩，第一次真正意義上拿起了球桿打了一把。

趙心童母親文安笑在接受記者採訪時曾表示，他是深圳之子。她說：「深圳十分重視體育運動，松崗街道每年都會開展大型體育賽事，營造出的濃厚體育教育氛圍，在趙心童的成長曆程中發揮了關鍵作用。」