藏族「甜野男孩」丁真與華春瑩同框互動　曬合照稱「特別開心！」

5年前爆紅的藏族「甜野男孩」丁真，投身演藝事業後人氣不減當年。周五（5月9日），丁真在微博曬出與外交部副部長華春瑩的合照，並稱「有幸見到了華部長，特別開心！」



丁真在微博曬出與外交部副部長華春瑩的合照。（微博@理塘丁真）

丁真在微博曬出與外交部副部長華春瑩的合照。（微博@理塘丁真）

丁真在微博曬出與外交部副部長華春瑩的合照。（微博@理塘丁真）

據內媒報道，當日上午，第三屆「老山國際春茶節」在雲南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣大王巖廣場開幕，華春瑩出席開幕式並現場推介「老山茶」。華春瑩表示，5月21日是國際茶日，麻栗坡古樹茶將首次走進聯合國總部展示「老山茶」的獨特魅力，傳播中國茶文化的深厚底蘊。

丁真亦有出席活動，合照顯示，華春瑩和丁真滿臉笑容，握手問候。此外，「理塘旅遊大使丁真工作室」亦發布一段影片，片中華春瑩說，「你好呀，丁真。幫我們麻栗坡人民好好推薦一下普洱茶。」丁真笑着回應，「必須的。」

華春瑩連發3條Twitter為丁真「打call」。

華春瑩連發3條Twitter為丁真「打call」。

華春瑩連發3條Twitter為丁真「打call」。

2020年，來自四川甘孜藏族自治州理塘縣的丁真成內地「頂流網紅」。當年11月29日，華春瑩連發3條Twitter為丁真「打call」，「一張燦爛、陽光、天真的微笑照片在網上走紅後，丁真最近成為了社交媒體上的明星。」

同年12月8日，為了駁斥美國涉藏言論，華春瑩在外交部例行記者會上以丁真為例稱，「中國少數民族的生活在變好、家鄉在發展、文化在傳承，這是大家有目共睹的事實。」