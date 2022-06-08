高考｜丁真當高考助力官引爭議　網民諷刺：被文盲祝福會考不上

內地高考昨天（7日）舉行，抖音在平台上發起了「2022 高考必勝」話題，邀請多位明星、網紅擔任高考助力官，為一眾高考學生加油，預祝他們考試順利。

2年前爆紅的「甜野男孩」丁真，亦成為高考助力官一員，卻有網民質疑他沒有寒窗苦讀12年，無資格為考生加油，甚至諷刺道：「抖音請了一個文盲來為高考助力。」



在高考前一天，丁真在抖音發布2022高考加油短片。在片中，丁真拿著小鋤頭趴在地上挖出蟲草，然後輕輕把挖過的土用小鋤頭壓平，並說道：「現在是我們挖蟲草的季節，中高考的時間也到了，祝所有考生考試順利。」

對於丁真成為抖音高考助力官，有網民認為他的學歷低、沒有經歷過高考，所以並無資格為高考考生加油，又有人重提丁真之前抽煙一事，留言調侃「考場禁止吸煙」等。

有網民認為，丁真小時候就要早早打工養家，出名後才有機會學習並一直努力學漢語，還為家鄉做教育公益，因此作為優秀的公眾人物為考生加油並無不妥，也有人留言稱：「丁真上得了大舞台、入得了名利場，回到高原還能過回騎馬放牧、趴在地上挖蟲草的日子。」

2020年11月，有攝影師在抖音上發布短片，讓笑容青澀的丁真一夜爆紅。丁真之後不斷參加各類節目，參與錄製旅遊、公益的短片、宣傳片。理塘旅遊局又推出旅行宣傳片《丁真的世界》，令「理塘」在網上的搜索量猛增。理塘文旅局數據顯示，2021年理塘實現旅遊總收入17.6億（人民幣，下同），按年增長6.4%；接待遊客突破160萬人次，增幅達到6.3%。

網民睇法：

被文盲送祝福 我覺得會考不上的呀



丁真沒有參加過高考，他甚至沒有參加高考的機會



現在送句祝福都要查學歷了嗎？



沒參加過高考，說一聲高考加油都不行嗎？



社會大學，勝過一切課堂。



社會和當地政府歉他一個九年制義務教育，諷刺他的人良心不會痛嗎！



沒讀過書的丁真為家鄉做了很大的貢獻，不知道飽讀詩書的你為你的家鄉做了什麼貢獻



我尋思他就是給高考生送個祝福有啥不行的？沒讀書的人不能祝福別人了？連送祝福都有歧視？

