近照瘋傳｜藏族男神丁真爆紅一年後顏值大崩壞？　20歲臉腫如大叔

20歲藏族男孩丁真（丁真珍珠）去年11月因為一系列的照片、影片，瞬間在網路上爆紅，雖然當時他表示沒有意願當明星，不過後續仍接了不少演藝活動。最近丁真參加活動的畫面，卻被網友截圖瘋傳討論，質疑他體態變肥、容貌變老。



丁真純樸燦爛的笑容讓人感到清新脫俗，迅速走紅。

不過大陸網友在丁真近日出席活動的畫面發現，他不但臉型明顯變圓，額頭上還多了抬頭紋，紛紛質疑他是否已經走針。

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相關截圖在網友間瘋傳討論，丁真的粉絲則解釋，臉看起來較腫是因為下山醉氧造成，抬頭紋則是一直以來都有。丁真自己PO出的活動照片中，雖然看起來比過去稍圓潤了點，但和網友截圖相比仍有落差。

丁真去年走紅後不到3個月時間，就曾傳出他在酒店房間中抽電子煙的影片，打破先前不煙不酒的形象，引起不少網友批評，即使如此，丁真的微博至今仍擁有超過200萬名粉絲追蹤。

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