泡泡瑪特暫停與食品行業合作定制盲盒業務　曾與KFC聯名掀炒賣潮

今年初，內地肯德基（KFC）與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動，引發消費者搶購，甚至出現「職業代吃」、「黃牛搶購」、「倒賣盲盒」等情況，引起不少網民聲討。

3月15日，泡泡瑪特回應稱，將暫停定制盲盒業務，以杜絕可能的食品浪費。



泡泡瑪特稱，公司已在第一時調整業務，在未來與食品行業的授權合作中，全部暫停定制盲盒業務以杜絕可能的食品浪費，並提醒被授權方避免過度營銷，在活動機制的設計上遵守公序良俗，提醒消費者理性消費。

泡泡瑪特稱，未來將繼續加大提升工藝質量、品控領域的投入，重申泡泡瑪特過去沒有，未來也不會以任何形式參與潮玩的二手市場。

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據此前報道，今年1月，內地肯德基推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動，只要購買指定99元（人民幣．下同）家庭桶套餐，即可隨機獲贈肯德基中國35周年「KFC × DIMOO」限定系列手辦一個，數量有限。

在二手交易平台上，原價69元一個的隱藏款「王牌炸雞」公仔，一度被炒至800元。為了搶到盲盒，網上出現跨省跨區的「代吃」服務。中國消費者協會批評，肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒以「飢餓營銷」手段刺激消費，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。