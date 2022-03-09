泡泡瑪特隱藏款非正品拒售後？　官方致歉：內部信息同步存時間差

盲盒市場巨擘泡泡瑪特（POP MART），先後推出MOLLY、PUCKY等多個系列的玩具商品，深受年輕人追捧。

然而，多名消費者近日反映，抽到的泡泡瑪特SKULLPANDA夜之城系列隱藏款盲盒「夜之守護」存在商品瑕疵，申請售後換貨卻被客服告知，寄回的隱藏款盲盒是非正品，不能售後。

3月8日，泡泡瑪特相關負責人回應稱，不同批次的商品來自多家工廠，初步判斷是內部信息同步存在時間差，目前已與大多受影響的消費者和解，提供正常的售後服務。



泡泡瑪特相關負責人稱，導致鑑定出現誤差的具體原因仍在排查，由於涉事的SKULLPANDA夜之城系列是熱銷款，貨量大，不同批次的商品來自多家工廠，可能存在細微差異，初步判斷是內部信息同步存在時間差。

前述負責人就商品問題令消費者造成困擾致歉，強調泡泡瑪特充分重視消費者的體驗，如有商品問題會第一時間給與協調解決，也會進一步完善內部退換貨及鑑定流程，避免發生類似問題。

另有消費者表示，泡泡瑪特退回的盲盒與其寄過去的盲盒不一致，且不能鑑定證據。對此，泡泡瑪特方面暫無回應。

《紅星新聞》報道，消費者通過泡泡瑪特官方渠道抽到的隱藏款盲盒確為正品，但由於玩具由多個零部件組成，工序較多，且人工參與較多，導致部分產品與標準版有所差異。

潮玩資深人士崔灝介紹，模具製造是玩具生產必不可少的流程，一套模具製造的玩具數量愈多，均攤到每件玩具上的開模成本愈低。因此，生產數量較少的潮玩相比傳統玩具，機械化程度更低，售價也更高昂。

此外，大部分潮玩並非一次成型，而是由多個組件人工組裝、上色而成，玩具的主體、眼睛、手腳、頭髮、飾品都是單獨開模，各個組件可能來自不同的工廠，「這樣成本更低，還能重複利用。成品愈少，人工參加度愈高，出差錯的概率愈大」。

廣東伯方律師事務所李劉律師表示，盲盒的商品及銷售模式缺乏具體的法律規範，存在很多侵犯消費者權益的問題亟待處理解決。盲盒商品只要存在質量問題，消費者均有權依法維護自己的財產權利。

《消費者權益保護法》規定，經營者提供的商品和服務不符合質量要求，消費者可依照國家規定、當事人約定退貨，或者要求經營者履行更換、維修等義務。