深圳富豪懸賞千萬終與被拐24年兒子團圓　驚覺愛子人生極離奇

深圳的富豪謝岳先前懸賞1,000萬元（人民幣，下同）尋子，希望能找回失蹤20多年的兒子，事件引發關注。根據最新消息，近日謝岳接獲警方的電話，得知DNA比對成功、找回了孩子，讓他一度激動到全身顫抖，父子終於團圓，令人十分感動。



綜合內媒報導，謝岳與妻子結婚以後，1998年喜獲麟兒謝浩男，沒想到2001年1月14日間，愛子在深圳南山區白石洲沙河醫院失蹤，從此就沒了音訊，讓謝岳耗費了大量的時間、精力尋子，甚至一度將房子賣掉。

富豪「懸賞1000萬」尋找失蹤愛子！（抖音）

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後來在朋友的勸說下，謝岳才重新站起來，開始努力工作賺錢，不但開了4間公司，名下還有6棟房子。不過，謝岳仍未放棄尋子，2003年他開出懸賞，只要找到愛子謝浩男，就會給出1,000萬元的酬謝金。

沒想到，當時消息發出以後，非但沒有找到謝浩男，謝岳還因此受到騷擾，每天至少有8、9個人致電，且開口就喊「爸爸」，甚至還有40多歲的男子跑來「認親」，要求做DNA比對。

所幸經過警方不懈努力，終於有了謝浩男的消息。謝岳14日接獲警方的電話，得知DNA比對成功，當下激動得不得了，更是因此全身顫抖、完全無法站立。而父子相見以後，立即給予對方一個擁抱，謝岳也立刻買了一輛Benz越野車，提供孩子代步使用。

據了解，謝浩男當年被人口販子拐走以後，被轉賣到養父母的手上。不過求學期間，謝浩男的父母出了嚴重車禍、雙雙罹難，且因為他沒有財產繼承權，生活頓時失去依靠，無奈之下只能決定暫停學業，入伍從軍存錢。

等到有了一定的存款，謝浩男才又重新開始唸書，拿到內地某所雙一流大學（世界一流大學和一流學科建設的簡稱）的碩士學歷，如今則在實驗室工作。

至於當初謝浩男是被誰拐走的？警方經過調查，發現是一名水果攤販隨機犯案，目前人已經落網，詳細案情仍在調查當中。而謝岳也承諾，千萬元的懸賞金雖然沒有送出，但會將這筆錢捐出做公益，讓大家更關注兒童走失的議題。

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