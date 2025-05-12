有片｜剛買的飛機被打啦！中國網紅改歌嘲印度戰機爆紅　遭批醜化

印巴日前爆發空戰衝突，國際關注，其中印度遭巴基斯坦擊落多架戰機，包括重金購自法國的「陣風」戰機，一名中國網紅改編一首印度歌曲上載上網，諷刺印度「剛買的飛機被打啦」，爆紅全網。



綜合中國媒體報道，這名網紅「豪哥哥」於5月8日曝光這首歌曲，改編自印度一首傳統神曲《Tunak Tunak Tun》，他高唱「剛買的飛機被打啦！」、「90億（人民幣）都白花」、「網上到處都在發，他們笑掉大牙」，「這次丟人丟大啦」，並配上寶萊塢風格舞蹈，令人噴飯。

這首惡搞歌曲於短時間讚得大量點讚，卻亦引來不少印度人不滿：（按圖了解）



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而這則影片曝光後，立即爆紅全網，吸引超過85萬點讚，不僅上了中國國內熱搜，還傳到了海外，甚至被翻譯成英語、土耳其語等版本，在TikTok等平台播放量破億。

不過，有印度網友相當不爽，認為這則影片「醜化印度文化」，印度官方媒體也指責「豪哥哥」此舉不妥當。

至於印巴兩國於5月10日已達成停火協議，局勢雖稍有緩和，但《美國有線電視新聞網》（CNN）於5月11日引述印度外交部一名人士透露，兩國間一項關鍵的水資源共享條約，目前仍處於停擺狀態，並未成為「停火談判的一部分」。

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