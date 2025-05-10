內地男「爬電線桿捉雀仔」慘被當場電暈　倒掛15米高空嚇壞路人

千萬別學！近日浙江溫州一名男子看到電線桿上有一窩鳥，一時興起攀爬上去想摘取，不料當場被電昏，整個人倒掛在15米高空，嚇壞路過民眾急忙報警救援。



據《溫州晚報》報道，5月7日下午5時許，永嘉縣消防救援大隊接到群眾報警，稱三江街道箬隆村三李公路一處電線桿上倒掛著一人，生死不明，急需救援。

溫州一名男子看到電線桿上有一窩鳥，一時興起攀爬上去想摘取，不料當場被電昏，整個人倒掛在15米高空，幸獲消防員及時救下。（微博影片截圖）

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一名消防救援人員向記者表示：

當時我們趕到現場時，電力部門的人員已到場，並已將該電線桿斷電。根據目測，倒掛在上面的男子離地約15米，我們迅速組織三人救援小組使用登高救援平台上去救人。

救援人員上去後發現，倒掛男子遭遇電擊處在半昏迷狀態，左手臂嚴重燒傷並已出現脫皮，衣服也已破損，身邊還掛著一個包。萬幸的是，他在摔落過程中被電線桿檢修梯勾住褲子，這才沒有墜落。

消防救援人員先用安全繩將男子拴住，然後3個人合力將其放平救下，整個救援過程花了10多分鐘。安全轉移至地面後，由醫護人員迅速送至醫院搶救。目前，該名男子已無生命危險。

據了解，該名男子為新溫州人，當天下午來到這裡掏鳥窩，當他攀爬上電線桿頂部時遭遇電擊，以致受傷險些墜落。此時正是上下班高峰時間，路上的行人不少，很快就有人發現並報了警。

消防救援部門透露，該電線桿搭載的是高壓電線，擅自攀爬非常危險，隨時都有可能發生觸電及墜落的風險，請大家切勿以身犯險。

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