大阪餐廳禁中國人光顧！簡體字稱很多人沒禮貌　內地網民：砸了它

社交媒體近日瘋傳一張日本大阪烤雞肉串餐廳的照片。店家門口張貼的公告上，以中文簡體字大大寫着「有很多人沒有禮貌」，拒絕中國人入內消費。照片遭到瘋傳後，許多中國網友也怒轟店家的行為根本是「歧視」。



一間位於大阪的日本雞肉串燒店用簡體字發布公告。（X平台）

日媒《Share News Japan》表示，X（前稱Twitter）帳號「保守速報」於5月10日發文指出，一間位於大阪的日本雞肉串燒店用簡體字發布公告，稱許多中國客人態度失禮，拒絕中國人消費。從分享的照片上，可以看到公告寫着「有很多人沒有禮貌。我們不允許中國顧客光臨我們的商店。感謝您的理解」。

該照片隨即受到中國網友關注。許多人氣憤表示：

．「歧視是非法的，應該提告」

．「以偏概全是吧，日本人就全部有禮貌?」

．「這明顯違背日本憲法」

．「這家店值得被起訴」

．「遇見我，我直接給你店砸了」



有中國網民則開玩笑表示「日本人連冒犯人都這麼有禮貌」。

這宗事件引發風波後，有網友稱店門口的公告已經撤下。但新冠疫情後，大批外籍遊客湧入日本，文化差異和語言不通已讓許多日本店家不堪其擾。

先前有京都店家張貼公告，用英文和中文寫「客滿」，卻用日文寫「看得懂日文者歡迎入內」，引發爭議。位於日本東京的中華料理餐館西太后，2023年也曾因在門口張貼禁止中國、韓國人入內，而引發中國網友不滿。

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