西安機場新航廈漏雨成「一片汪洋」天花板狂掉灰塵　啟用僅3個月

陝西省西安市8日突遭冰雹襲擊。



有民眾目擊，今年2月才啟用的西安咸陽國際機場T5航站樓，竟嚴重漏雨，登機口彷彿「水濂洞」，一片汪洋，甚至還刮起大風，天花板掉落大量灰塵。

今年2月才啟用的西安咸陽國際機場T5航站樓，竟嚴重漏雨，登機口彷彿「水濂洞」，一片汪洋，甚至還刮起大風，天花板掉落大量灰塵。（微博影片截圖）

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《極目新聞》報道，一名民眾在微博上傳影片表示：

天花板在滴水，地上全是水，有人差點滑倒。灰塵還不停往下掉，整個登機口像在施工現場。

根據影片顯示，天花板不斷滴水，工作人員在一旁設置警示牌，還有乘客撐傘避雨。

根據西安市氣象台當天晚間發布的冰雹橙色預警信號顯示，西安多個地區將出現冰雹天氣，並可能導致災害，而這場突如其來的冰雹不僅影響交通，也對部分公共設施造成衝擊。對於T5航站樓出現漏雨、灰塵、強風等情況，機場客服表示，會立即將反映情況回報給相關部門：

我們會反映並處理，今後也會加強防範。

西安咸陽國際機場T5航站大樓於今年2月20日正式啟用，為該機場最新擴建設施之一，這起事件引發民眾對施工品質嚴重質疑：

如果再遇到更嚴重的天氣怎麼辦？安全性令人擔憂。

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