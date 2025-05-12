深圳｢最大的瀑布｣似小山澗遭鬧爆？　官方回應：非最大，只是宣傳

內媒《上游新聞》報道，近日有網民指馬巒山瀑布號稱深圳「最大的瀑布」，但水流量不大，像小山澗。景區回應稱，目前並非雨季，要等六七月才會水量才會比較大。深圳市政府職員則明確表示，馬巒山瀑布並不是深圳最大瀑布，只是景區一個宣傳。



瀑布。（影片截圖）

瀑布。（影片截圖）

近日有深圳市民表示，他4月23日前往馬巒山郊野公園遊玩時，見到景區宣傳此處有「深圳最大的瀑布」，由於好奇深圳最大的瀑布究竟有多大，於是他走到馬巒山瀑布處，才發現所謂瀑布宛如一條小山澗，與宣傳不符。

事件引發熱議，不少網民嘲笑瀑布水量小：「到底在燃什麼」「哇塞，感覺洗澡花灑出水都比這大」「樓下爆水管都比這個強」；不過亦有網民指豐水期還是挺壯觀的。

小紅書網民回應。（截圖）

馬巒山瀑布號稱深圳「最大的瀑布」。（上游新聞 ）

遊客近日實拍。（上游新聞 ）

景區職員表示，剛下了點雨，馬巒山瀑布的水量比平常大一點，但不是很大。「六七月份雨季那幾個月，（水量）就會比較大。」

小紅書宣傳。（上游新聞 ）

深圳市規劃和自然資源局坪山管理局職員則明確表示，馬巒山瀑布並不是深圳最大瀑布，只是景區一個宣傳。