廚師持熱湯走動　意外滑倒一刻畫面曝光　受重傷後緊急送醫

撰文：中天新聞網
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在廚房工作千萬要注意了！大陸浙江省一名廚師，日前在廚房端著一大鍋熱湯，豈料不慎滑倒，整鍋熱湯瞬間倒在他身上，場面嚇人，事發後他被緊急送醫治療。

畫面顯示，一大鍋熱湯瞬間倒在姜男身上。（微博）

根據陸媒報導，這起事件發生於2日，這名姜姓廚師說，當晚他打算收拾打烊，最後一個工作就是把熱湯端到前面，但沒有注意地上有水，加上走路較急，竟不慎滑倒。

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根據現場畫面顯示，他端著一大鍋熱騰騰的湯，突然重心不穩瞬間向後滑倒後，連人帶鍋慘摔地上，而一大鍋熱湯就這樣倒在他身上，場面悽慘。

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事發後他立即爬起來，面露痛苦、不斷哀號，之後被緊急送醫。姜男痛苦地躺在病床上，臉色蒼白、胸口包滿紗布，由家人一口口餵水喝，他懊悔地說，

我天天都是這樣跑著端

沒料到竟會出事。

事實上，過去廚房工作發生事故屢見不鮮，一名育有3名子女的25歲伊拉克男廚師，在準備婚宴料理時不慎滑倒，竟跌進裝滿滾燙雞湯的大鍋之中，全身70%三度燙傷，送醫治療多日仍回天乏術。馬來西亞吉隆坡一名男子熱愛烹飪，每天都下廚做飯給家人吃，卻不慎在廚房滑倒，驚悚的是，他竟被手中菜刀不偏不倚刺中胸口，當場身亡。

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