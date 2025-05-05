遊客投訴天津奶茶店包裝印「嬲」字不雅　網民：廣東人驚呆了

有網民反映，天津某奶茶店使用的飲品封口膜上印有不雅文字，令人不適。5月4日，店家致歉稱，目前印有該字樣的封口膜已經統一銷毀，不再使用。



《上游新聞》報道，有網民在社交平台爆料稱，其在天津「汝囈如意」奶茶店購買的飲品封口膜上印有醒目漢字「嬲（niǎo）」，包裝特別標注該字「多數用作髒詞」，令她觀感極為不適。

有網民反映，天津某奶茶店使用的飲品封口膜上印有不雅文字。包裝上還有字意解釋。（小紅書）

有網民反映，天津某奶茶店使用的飲品封口膜上印有不雅文字，令人不適。（小紅書）

多個IP地址顯示天津的網民認為，此字在天津話中不雅也不文明。單字出現類似於罵人的語氣助詞。但也有觀點稱，商家的初衷應是為科普生僻字。

據報道，該品牌奶茶封口包裝上，「嬲」確實並非封口膜上唯一的生僻字，焱、恏、奀、曌、饕、夯等字同樣高頻出現，包裝上還有字意解釋。

該品牌奶茶封口包裝上，「嬲」並非封口膜上唯一的生僻字，焱、恏、奀、曌、饕、夯等字同樣高頻出現。（小紅書）

5月4日，「汝囈如意」官方平台致歉並回應稱，封口膜上的生僻字是隨機生成，之前買到該字奶茶的顧客可聯繫門店退款，目前印有該字樣的封口膜已經統一銷毀，不再使用，強調封口膜絕無辱罵之意，「我們選擇這種包裝的初衷是希望能科普生僻字，現在想來，確實考慮得十分不全面」。

網民睇法：

這不是有注釋嗎？小字一個都不看？？

廣東人驚呆了

這個在廣東話裏不是很常見嗎

不是有標注嗎？去當地學個新字還有含義不是挺好的

不喜歡這個字 就跟店家說 可以換一杯啊！為啥要搞成這樣 我算因為你認識這個字了可千萬別來廣東，不然一天得投訴八百遍

玻璃心

要不換成嫐？

廣東人一笑而過

店家可以考慮嚟廣東開店

