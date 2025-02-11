女子長期佩戴大耳環　耳垂一分為二！醫生稱「如長期慢性切割」

浙江海寧一名40歲的黃太太近日在戴耳環時，耳垂突然裂開，疼痛之餘，也令她相當錯愕。



她向醫生透露，自己長年愛戴重量較重的大耳環，也因配戴多年，未料到耳垂會一分為二。皮膚科的朱承華醫生指出，黃太太是因長期慢性切割，才導致耳垂撕裂。

朱醫生提醒愛美人士前往正規醫院穿耳孔，避免長期佩戴較重耳飾。（tamara-bellis/unsplash）

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據《九派新聞》報道，黃太太表示，日前確實有發現耳洞變大了，但她不以為意，直至某日早上起床，一如往常戴起沉重的耳環時，突然「啪」一聲，耳垂瞬間裂成兩半，一陣劇痛隨之襲來。黃太太趕緊到醫院求診。

朱醫生表示，黃太太確實是因為佩戴耳環不當，引起的耳垂撕裂：

由於穿戴又大又重的耳環，造成長期慢性切割，耳洞最終支撐不住，撕裂開來。

針對黃太太的症狀，朱醫生為傷口進行了精細的分層縫合，和整形手術。

朱醫生指出，耳垂撕裂並不常見，但依舊提醒廣大愛美人士，前往正規醫院穿耳孔，避免長期佩戴較重耳飾，尤其在運動中務必拆除，耳垂若出現裂口，應及時在正規醫院修復。

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