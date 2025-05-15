5個月大嬰兒接觸銳器致斷腕休克　醫療團隊突破難關重建小手

周三（14日），湖北武漢市第四醫院兒童創傷與矯形中心一位特殊的病人—5個月大的明明（化名）正被爺爺抱在懷中，左手手腕上包著厚厚的紗布。這名嬰兒在半個月前因意外接觸銳器，導致左手腕受傷，傷口長達5厘米，並引發失血性休克。經過醫療團隊的全力以赴，明明的手成功得以保住。



據家屬回憶，事故當天，明明不慎接觸到銳器，造成大量出血，哭聲逐漸微弱。在當地醫院接受緊急輸血後，家屬決定連夜將他轉診至武漢市第四醫院急診科，醫院隨即啟動綠色通道，為他的救治爭取時間。

該院兒童創傷與矯形中心主任李凡表示，明明的情況非常危急，左腕傷口不僅深入骨質，還造成了9根肌腱、正中神經、橈神經及橈動脈的斷裂。面對這樣的挑戰，麻醉科程江霞主任團隊採取了目標導向液體治療，成功糾正了明明的休克狀態。

隨後，李凡主任和徐劍副主任醫師團隊開始了手術。他們使用比頭髮絲更細的顯微縫線，連續縫合斷裂的肌腱，修復神經，並在顯微鏡下吻合直徑僅0.8毫米的橈動脈，手術耗時3.5小時。

手術後48小時，明明的指尖逐漸恢復紅潤，72小時後已能無意識彎曲手指。目前，經過一周的觀察，明明的生命體徵平穩，傷口癒合良好，已進入康復期。李凡主任表示，醫生將定期評估明明的肌腱和神經功能恢復情況。

李凡主任特別提醒家長，嬰兒的身體機能尚未發育健全，救治難度極大，務必警惕，避免讓嬰幼兒接觸危險物品，如發生外傷，應立即前往專科醫院接受治療。