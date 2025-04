上海一醫院發布內鏡AI　可解讀胃腸鏡報告並作手術夥伴

4月12日,復旦大學附屬中山醫院推出了一款基於多模態大模型驅動的消化內鏡全場景智能體「鏡觀」。該系統能夠為患者解讀胃鏡、腸鏡等內鏡報告,還可輔助醫生進行內鏡下手術並預警潛在風險。



當天,澎湃新聞記者從復旦大學附屬中山醫院獲悉,「鏡觀」是全球首個深度融合大數據、AI技術與醫療資源的消化內鏡全場景智能體。該系統整合了超過百萬例內鏡影像,構建了消化內鏡多模態基礎模型,並依托國產自主AI晶片實現醫院端的部署,形成「感知-決策-執行-進化」的智能鏈。

「鏡觀」具備多重身份。首先,它是患者的私人醫療顧問,除了提供一對一的胃鏡、腸鏡及內鏡手術報告解讀外,還能通過知識圖譜及專病數據庫為患者詳細解釋相關疾病,具備醫療科普功能。

「鏡觀」可根據患者指令,結合現實及虛擬影像解讀內鏡報告。(中山醫院)

其次,它是醫生的「手術智囊夥伴」。醫生可以通過「鏡觀」搭載的眼動和語音交互功能,在手術中實時獲取病竈分析。系統能夠自動生成結構化報告,醫生可在此基礎上進行查缺補漏和最終確認。同時,該系統還包含診療規範庫,能智能預警操作風險。

此外,「鏡觀」還可以成為輔助醫院管理決策的「管家」。該系統基於國產AI算力平台開發,能夠在院內進行數據資源整合與分析,實現科室運轉的精準調控。在安全性方面,系統確保「數據不出院」的安全架構。

中山醫院內鏡中心在過去近二十年引領國際內鏡微創診療的發展。4月3日,在西班牙巴塞羅那舉行的歐洲消化內鏡協會(ESGE)年會上,復旦大學附屬中山醫院內鏡中心的周平紅教授和蔡明琰副主任醫師團隊歷經7年自主研發的「一次性使用電圈套切開刀(ALL IN ONE snare probe)」榮獲2025年新器械創新獎(Innovation of the Year 2025 New Device Award),這是該國際獎項首次授予中國醫療機構自主研發的內鏡器械。

中山醫院表示,未來三年,「鏡觀」平台計劃接入全國300家醫療機構,並培訓2000名基層醫生,以AI技術推動醫療資源的均衡化與診療能力的普惠化。