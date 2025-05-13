有片｜女子凌晨在深圳灣公園墮海　幸遇晨跑市民終獲救

內媒《南方都市報》報道，5月12日早上5時，一名女子在深圳灣公園海域附近墮海，晨跑市民聽到呼救聲，報警後跳入海中施救，最終成功將女子救起。



唐先生拖着落水女子往岸邊走。（南方都市報）

5月12日早晨5時許，深圳市民唐先生在深圳灣公園跑步時，聽到哭聲和求救聲，他朝海邊跑去，看見離岸邊100米左右的地方有人影漂浮在海上。報警之後，唐先生還尋求了附近消防和保安的幫助。唐先生再次返回岸邊時，看見市民小高已經下海營救了，但小高受到海邊淤泥阻擋寸步難行。

救人過程。（影片截圖）

小高表示，現場淤泥很深，直至陷到腰部讓他無法動彈。眼看時間一分一秒過去，唐先生也決定下海參與救援。由於淤泥太深，他決定改用游泳的姿勢前進。游到落水女子身邊後，唐先生抓住女子的腳部，再將她拖向岸邊。

救人過程。（影片截圖）

此時消防和民警也趕到現場，經過約半小時的救援，成功將女子救上岸。唐先生表示，女子意識清醒但身體虛脫，其後被派出所民警接走，而他和小高兩人也渾身沾滿了淤泥。在簡單沖洗之後，唐先生還繼續完成了10公里的跑步鍛煉。