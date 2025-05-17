女子生理期請病假竟被要求「脫褲子證明」　北京高校：有失真問題

周四（15日），網上流傳一段影片，顯示北京工業大學耿丹學院一名女生因生理期不適前往校醫室請假時，被要求脫褲子以證明其身體狀況，引發了廣泛討論和關注。



在影片中，該女生詢問醫務室工作人員：「是不是每一個生理期的女生都要脫褲子才能開假條？」工作人員回應稱：「基本上是這樣，這是學校規定的。」該女生隨後要求提供相關證明，卻未獲得回應。

事主質問醫務室工作人員。（抖音）

事件發生後，網友們對校方的做法表示質疑，認為這一規定過於嚴苛，對成年女性缺乏尊重。許多人呼籲改善相關流程，以保障學生的私隱和尊嚴。

對此，北京工業大學耿丹學院於周五（16日）發布通報，表示醫務室的工作流程符合相關規定，並指出網上影片經處理後可能存在失真現象。學校強調，在未經學生同意的情況下，不會進行任何檢查。

北京工業大學耿丹學院通報。（抖音）

其實，該規定並非近期制定，主要是因為曾有學生謊稱生理期多次請假。一名徐姓老師稱，之前有部分學生謊稱自己來例假，去醫務室開假條，有女生一月開了四五次，因此學校出這項規定可能也有自己的考慮。徐老師表示，事情發生後，學校並沒有主動去尋找影片中的女學生，因為當時該學生並沒有留下姓名，並強調目前學校正在考慮採取其他處理方式，避免此類情況再次發生。

據悉，北京工業大學耿丹學院成立於2005年，位於北京市順義區，擁有多個本科專業和超過5000名在校學生。