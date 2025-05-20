11人持槍獵殺745隻藏羚羊　主犯潛逃20餘年終落網　判囚14年

綜合內媒報道，1999年，一個11人的犯罪團夥前往新疆雲霧嶺山區非法獵殺藏羚羊745隻，案發後7人先後歸案，另有4人仍在追逃中。其中主犯馬某於近日被判處有期徒刑14年。



2025年3月30日，西藏省山南市浪卡子縣的路邊，藏羚羊。（視覺中國）

據青海省三江源地區人民檢察院指控，1999年11月16日晚，馬某夥同馬某布、楊某龍、楊某虎、馬某來、馬某乙來（上述5人均已判決）、魯某甲、魯某乙、吾某、爾某（上述4人均在逃）、馬某德（已起訴），共11人駕駛3輛車，攜帶2支小口徑步槍及子彈13000餘發，從格爾木市出發至新疆雲霧嶺山區，使用槍支獵殺國家一級重點保護野生動物藏羚羊745隻，於12月25日將藏羚羊皮運回格爾木市。

同年12月26日晚，被格爾木市林業站查獲，現場查獲藏羚羊皮706張，小口徑步槍2支，子彈189發。案發後，馬某使用別名「海某」潛逃，直至2024年12月31日被格爾木市公安局拘捕。

2023年11月12日，青海海西州，可可西里青藏鐵路邊的藏羚羊。（視覺中國）

2023年5月3日，成群的雄性藏羚羊風雪中穿越平均海拔4600米以上的可可西里無人區，奔向遠方的崑崙山脈。（視覺中國）

公訴機關認為，馬某夥同他人共同獵殺國家一級保護野生動物藏羚羊745隻，應當以危害珍貴、瀕危野生動物罪追究刑事責任。格爾木市法院認為，馬某違反野生動物保護管理法規，非法獵殺國家一級保護野生動物藏羚羊745隻，在共同犯罪中起主要作用，馬某歸案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，並主動預交罰金，可酌情減輕處罰。

4月28日，格爾木市法院對該起案件進行宣判，馬某犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣5萬元。

2024年10月1日，青海海西州，可可西里的藏羚羊在夕陽下覓食。（視覺中國）

據介紹，藏羚羊是維持高原生態平衡的「關鍵物種」，其遷徙行為有助於維持高寒草甸的植被平衡。保護藏羚羊的同時也庇護了藏野驢、野氂牛等共棲生物，維護了高原生物多樣性。自20世紀90年代以來，中國通過治理與立法，令藏羚羊數量從20世紀末的不足2萬隻增至2023年的30餘萬隻，保護等級從「瀕危」降為「近危」。