日本再傳登山意外！台男失蹤10天無音訊　山友：該區有「熊出沒」

一名趙姓女房東13日在臉書社團發文，表示一名林姓租客在3日時說要去埼玉縣飯能爬山，之後卻再無蹤影，因此號召民眾一起前往山區尋人，並表示林姓租客的父親及家人現也抵達日本，將一同入山。



在日本當房東的趙姓女網友，先是於9日在臉書社團詢問：

有人可以聯絡到林姓男子嗎？家人朋友都非常的擔心。

13日再度發文，指出林姓男子登山失蹤已10天，台灣駐日代表處、警察都在尋人，對方的父親和家人也抵達日本，預計14日上午8點入山尋人，也徵求有意願加入搜尋者共同登山，在青梅線川井車站集合。

日本一名趙姓女房東表示一名林姓租客說要去埼玉縣飯能爬山，之後卻再無蹤影。（Facebook截圖）

日本一名趙姓女房東表示一名林姓租客說要去埼玉縣飯能爬山，之後卻再無蹤影。（Facebook截圖）

有內行人稱該山區可能會有熊出沒 點圖放大看看飯能登山路線相關照片：

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女房東隨後在留言區表示，看過大樓的監視器，確定林男有出門，但也只拍到門口畫面。因對方在出門前表示要去飯能爬山，目前她已報警向日本在台協會尋求協助，也透露林男：

是一個很乖的小孩子。

消息一出後，有網友建議：

「對山勢不熟的不要湊熱鬧」

「有專業搜救技術的再去」



女房東也回應表示贊同。有人提到林男所說的飯能：

「東京華人山友們說這個路線其實不那麼難，但就是怕迷路走入植被區，加上前天又下雨，希望有消息」

「小溪邊上的青苔在這個季節很滑，如果迷路一著急滑倒受傷，就很難了」



有近日也在飯能登山的山友透露，因為上山路線與林男相同，但對他並沒有印象，在下山時就與林男的路線沒有重疊。也有人指出青梅山區可能會有熊出沒，建議攜帶熊鈴入山，由於溫差很大，也需穿上防寒衣保暖，避免失溫。另有網友建議，可帶林男的照片到附近詢問商家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】