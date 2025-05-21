冒充軍人、自稱有中國兵工集團投資內幕實施詐騙　北京警方拘2人

北京有不法分子冒充認識「中國兵器工業集團」的負責人，或以該集團工作人員身份，自稱有投資內幕消息實施詐騙。目前，北京順義警方已刑事拘留兩人。



北京市公安局消息，順義區剛退休的王女士（化名）早前在網上某知名社交平台認識一名男子，對方自稱是現役軍人。某天，該名男子向王女士介紹一個穩賺不賠的投資理財項目，他聲稱有中國兵器工業集團的投資內幕消息，並指導王女士登錄一個所謂中國兵器工業集團的網站。

該名男子以「不能言說的原因」，表示只能線下派人來向王女士取錢，再由他代為投資。在一句句噓寒問暖和對未來「錢景」的描述中，王女士陸續投資了過百萬。

近日大量網民稱以手機或電腦上網時，屏幕突然彈出「中獎」訊息，相信是詐騙手法。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

見到網站上節節攀升的收益，王女士不禁想提款。此時，網站客服稱還需要10%的手續費，由於王女士已將全部積蓄用於投資，她只能向親友借錢，卻被親友一眼識破是騙局，催促她立即報警。

順義分局接報後立即調查，迅速拘捕李某某及鄒某。經訊問，兩名嫌疑人對線下取錢的犯罪事實供認不諱。目前，李某某、鄒某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被順義警方依法刑事拘留。

中國兵器工業集團。（視覺中國）

5月16日，中國兵器工業集團發布聲明稱，近日，有不法分子冒充認識中國兵器工業集團有限公司負責人或以該集團工作人員身份，通過抖音、快手、小紅書等軟件實施詐騙活動，嚴重侵害該集團聲譽，造成不良社會影響，損害公共利益，涉嫌刑事犯罪。

中國兵器工業集團提醒，不法分子從事的一切行為均與該集團沒有任何關聯，請大眾保持高度警惕，提高防範意識，謹防上當受騙。