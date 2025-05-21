曾於瀋陽機場下跪　女子澄清：是送弟弟考資格試，未影響機場秩序

內媒《九派新聞》報道，曾有網民拍片指：「一對母子錯過航班，女子坐在地上哭喊，並稱耽誤孩子第二天公務員考試。」涉事女子澄清事件，指是「送弟弟參加一個小的技能資格證考試」，當時情緒有些激動，但並未影響機場秩序。



女子在地上大哭。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名灰色衫女子在值機櫃台前跪地哭喊，說：「耽誤我事兒啊，孩子要考試啊。」另有片段顯示，該名女子在櫃台前跪地磕頭哭喊。拍片者描述事件指：「飛機起飛前40分鐘沒讓值機，耽誤她兒子明早公務員考試。」

不過涉事女子近日透過傳媒澄清事件，指她本人並沒有說過影片中的話，當時只說「求求你們了」，又指是當天她是送弟弟去機場，次日參加一個小的技能資格證考試。女子表示，本以為提前30分鐘去值機就來得及，但弟弟被職員告知提前40分鐘以上才能值機。

女子跪地。（影片截圖）

接到弟弟的電話後，女子到場與職員交涉，但「怎麼說都不好使。時間分秒地過去，怎麼說都沒有用，我就坐地上了，後來磕頭也不行。」

對於下跪事件，女子則回應指：「當時情緒是有點激動，情急之下才有下跪這個動作，並沒有給機場秩序造成影響。我下跪也只是說想求求他們再想想辦法，可能我的表達方式不太恰當，以後遇事還是要冷靜，不應該這麼激動。」