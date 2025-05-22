女子吹電風扇午睡醒來竟「面癱」嘴歪眼斜　醫生揭原因1族群小心

夏天很多人會吹電風扇，但怎麼會這樣？



內地一名25歲女子近日開電風扇午休，大概吹了三四小時後，驚覺自己竟「面癱」了，不只嘴歪眼斜，喝水吃飯都會不斷從嘴巴漏出來，讓她簡直嚇壞了。

一名25歲女子近日開電風扇午休，大概吹了三四小時後，驚覺自己竟「面癱」了。（微博影片截圖）

漱口吃飯會漏水漏飯 點圖放大瀏覽：

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據九派新聞報導，內地一名25歲的史姓女子透露，有天自己午休時打開電風扇僅使用掃風功能，大概吹了三四個小時後醒來發現嘴巴不受控制往右歪，並且右眼也閉不上，第二天睡醒後症狀更加嚴重，有些口歪眼斜，於是立即趕往醫院，結果被診斷為面癱。

之後她使用針灸治療，同時貼膏藥、吃藥等，治療期間她喝水、吃飯和漱口都比較費力：

經常會漏水、漏飯，一半臉不受控制。

三甲醫院神經內科副主任王曉鋒解釋，在空調冷氣的作用下，局部神經的血管可能受到刺激產生痙攣，導致面神經組織缺血、水腫、受壓迫，從而引發面癱。

除了冷空氣的刺激外，自身免疫力下降，也可能導致原本潛藏在體內的病毒復燃，也會引起顏面神經炎症。

而神經內科主治醫師余周偉也表示，妊娠期間的女性，面癱的發病風險會是平時的3倍，尤其是在懷孕最後3個月和產後第1週。

王曉鋒稱，對於面癱患者，首先要做的就是去醫院神經內科門診就診。如果診斷為特發性面神經麻痹，不必過於擔心，因為大約70%的患者在未來3到6個月內會自發恢復。

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