女子飲罐頭湯感染致命細菌中毒　不足24小時全身癱瘓靠呼吸機吊命

美國近期一起食物中毒事件引起關注。



今年23歲、來自巴西的克勞蒂亞（Claudia de Albuquerque Celada）因暈眩、肌肉無力被送醫搶救，到院後更是出現呼吸困難、全身癱瘓的病症，轉入加護病房至今仍須仰賴呼吸器維持生命。

疑喝罐頭湯導致肉毒桿菌中毒 破壞神經組織致癱瘓（點圖了解更多）：

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而相關調查結果也發現，克勞蒂亞可能是食用了「可疑的罐頭湯」導致肉毒桿菌中毒，全身神經被攻擊才出現致命症狀。

綜合《紐約郵報》等外媒報道，事件發生在當地時間2月17日，位於美國科羅拉多州的亞斯本（Aspen）。

23歲的克勞蒂亞因頭暈、癱瘓、呼吸困難、複視等症狀送醫搶救，經醫師判斷轉入加護病房治療，並於2週後確認肉毒桿菌中毒。

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皮特金郡（Pitkin）衛生局發言人說明，克勞蒂亞疑似食用了保存不當的罐頭湯，導致大量肉毒桿菌下肚引發食物中毒。

對此家屬也坦言，克勞蒂亞在到院24小時候就全身癱瘓，不僅面部肌肉、手臂、腿部肌肉無力，甚至無法自主呼吸。

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據了解，肉毒桿菌容易出現在「保存不當」的自製罐頭食品中，而中毒最明顯的症狀，就是因人體神經組織被攻擊導致癱瘓。

相關單位也表示此案為獨立事件，並沒有造成大眾感染的風險、呼籲群眾不要恐慌，但為了保護病患隱私、不會公布案件細節。

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