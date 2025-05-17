很多人做錯！「刮脷苔」恐致癌　資深醫生教正確清潔舌苔方法

許多人每天都有清潔舌苔的習慣，殊不知這做法竟大錯特錯！



醫生指出，舌苔用刮的若是不小心受傷了，恐怕會導致細菌進入，倘若是一種名為「具核梭桿菌」進入口腔恐怕會致癌，醫生也教戰正確清潔舌苔的方法。

很多人做錯！「刮脷苔」恐致癌 醫生教正確清潔舌苔方法（01製圖）

指脷苔完全不要用刮的 點圖放大看看醫生的解釋及清潔建議：

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被譽為「醫界福爾摩斯」、曾任台灣國泰醫院病理暨檢驗醫學部主任的曾嶔元醫生，近日在錢怡君主持的《健康大錢線》節目中指出，口腔內共有900多種細菌，彼此達到恐怖平衡，而研究發現其中一種叫「具核梭桿菌」的細菌，會導致多種癌症：

若是沾到這種細菌，免疫細胞無從辨識這個癌細胞，因此要想辦法讓細菌不要沾到癌細胞。

曾嶔元表示，口腔細菌大本營就在牙齒和牙齦之間的縫以及舌苔，尤其舌頭背面都是細菌：

舌苔越厚，細菌就越多！

但他也強調舌苔不能用刮的，若是刮受傷細菌就會跑進去：「進去的量很少，會被中性白血球清掉沒事；但進去很多的時候，就會沾到癌細胞！」

不能刮舌苔該如何清潔呢？曾嶔元表示可以學習幫嬰兒清潔口腔的方法，用紗布沾取油性的東西清潔，像市面上有賣含油的漱口水也可以。至於一般人常用的漱口水，曾嶔元也建議要挑「沒有殺菌效果」的漱口水，因為一旦殺菌就會破壞口腔平衡：

具核梭桿菌屬於較頑強的細菌，殺菌時多半是殺別人不是殺它，所以寧可不用漱口水，也不要用有殺菌效果的漱口水。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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