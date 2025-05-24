男子獄中服刑遭兩獄友毆打後猝死　妻子稱僅剩一年刑期　檢方調查

一名男子在湖南邵陽監獄服刑期間，遭另兩名服刑人員拍打頭部、膝蓋撞擊腰腹部，十幾分鐘後便倒地猝死。男子妻子表示，他只剩一年刑期就能出獄，相關人員應承擔相應責任。當地檢察院對此表示，目前案件正在調查中。



肖劍勇。（新京報）

據《新京報》報道，2023年12月，湖南省武岡市人民法院刑事判決書顯示，肖劍勇犯串通投標罪、行賄罪、挪用資金罪，判處合併有期徒刑三年，併處罰金20萬元人民幣。刑期止於2026年3月7日。判決生效後，肖劍勇進入邵陽市監獄服刑。

不過，肖劍勇的家屬怎麼也沒想到，丈夫在還剩一年刑期時猝死獄中。2025年3月8日下午1時50分左右，肖劍勇的姐姐接到邵陽監獄電話，稱肖劍勇疾病發作搶救無效死亡。肖劍勇死亡後三天，家屬在監獄看到記錄死亡過程的閉路電視畫面。

肖劍勇的妻子劉秋香介紹，畫面顯示，3月8日中午11時45分至51分，兩名服刑人員用手掌拍打肖劍勇後腦、膝蓋撞擊腰腹部。其間，肖劍勇沒有抬頭，沒有停下手頭的工作。11時52分，肖劍勇臉部朝下栽倒在地。1分鐘後，監獄民警到達現場，指揮四名監獄人員利用運貨推車轉運肖劍勇。11時59分，肖劍勇被抬到監獄內部醫院門口。

屍檢報告中，監獄方提供的救治資料顯示，邵陽市中西醫結合醫院急救醫師趕到現場繼續進行搶救，13時14分左右到達邵陽市中西醫結合醫院急診科繼續搶救，13時48分因搶救無效宣布肖劍勇死亡。

那麼，拍打、撞擊行為是否與死亡存在因果關係？4月14日的屍檢報告顯示，肖劍勇是主動脈夾層破裂出血致心臟壓塞死亡。據邵陽監獄醫療監區治療經過材料記載，肖劍勇既往有高血壓、左心室肥厚、右腎結石病史。

屍體檢驗發現，死者升主動脈外膜下廣泛性出血及血腫，主動脈根部近主動脈瓣處內膜破裂，心包腔內大量積血及凝血塊等，上述改變符合主動脈夾層破裂出血致心包腔大量積血及血凝塊，引起心臟壓塞的法醫病理學特徵，其病變程度嚴重，可引起急性循環功能衰竭死亡。另死者肺淤血、水腫，竈性肺出血，腦水腫，多器官淤血，雙手指甲床及雙手掌皮膚發紺等，符合猝死的一般屍體徵象。

屍檢報告。（新京報）

司法鑒定科學研究院檢案科的給肖劍勇家屬的回函表示，肖劍勇遭受拍打、責罵等行為與其死亡具有一定的時間連續性，如有情緒激動，可構成死亡的誘因。（新京報）

屍檢報告還稱，死者左下頜表皮剝脫，損傷輕微，未發現其他體表及器官損傷，無損傷導致肖劍勇死亡的依據，結合閉路電視畫面資料，亦無依據支持死者生前頭部遭受拍打、腰腹部遭受膝蓋撞擊等行為與其死亡之間存在因果關係。

不過，肖劍勇的家屬對於屍檢結果並不認同。他們認為，肖劍勇確有基礎病，但兩涉案犯人打人和辱罵在先，導致他情緒激動，產生心理壓力後血壓升高、突發死亡。故此，向邵陽市人民檢察院提交了《重新鑒定申請書》，要求重新鑒定肖劍勇的死亡原因，申請對肖劍勇被毆打、辱罵的行為與肖劍勇死亡之間的因果關係、參與度進行鑒定。

邵陽監獄立案決定書顯示，案件名稱為「罪犯曾某、張某超過失致人死亡案」，兩名罪犯分別於1988年12月1日和1992年11月28日出生。據中國裁判文書網顯示，曾某因犯運輸毒品罪，2018年4月26日被昆明鐵路運輸中級法院判處有期徒刑十五年，併處沒收財產25000元人民幣。而張某超同樣因犯販賣毒品罪和容留他人吸毒罪入獄。

據《監獄法》第六十條規定，對罪犯在監獄內犯罪的案件，由監獄進行偵查。偵查終結後，寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據一並移送人民檢察院。

邵陽市人民檢察院第四檢察部主任王生寨透露肖劍勇被打原因，經過調查得知，當天監獄快收工時，很多貨堆積到消防通道附近，堆積很高，可能會影響安全，兩個涉案犯人就去跟肖劍勇講，「他們覺得肖劍勇影響了工作進度，看肖劍勇不理會他們，這兩人就有了不理智的處理。」而按照規定，只有民警可以管，兩個涉案犯人無權責罵。

王生寨還稱，目前案件正在調查中。