湖北女疑領綜援炒股賺錢惹議　官方：其患精神分裂症，並未炒股

綜合內媒報道，5月22日，湖北一名女子因發佈疑似炒股賺錢與領取低保（最低生活保障社會救助）的影片惹網民質疑。官方回應指，女子患偏執型精神分裂症，其並無證券賬戶及炒股行為。



周女。（現代快報）

同花順截圖。（現代快報）

5月22日，湖北周女拍片稱：「我爸給我辦了幾個證，我這個年紀就開始領低保。」，網民從其發佈的影片中發現，周女疑似存在炒股行為，其曾稱「反正我賺了」，還有網民指周女有1張餘額上千元（人民幣，下同）的某理髮店儲值卡，事件引發爭議。

低保是指內地對共同生活的家庭成員人均收入低於當地最低生活保障標準，且符合當地最低生活保障家庭財産狀況規定的家庭，給予最低生活保障的社會救助制度。

周女稱自己領取農村低保。（現代快報）

女子的理髮儲值卡。（現代快報）

5月25日，湖北孝感孝昌縣民政局回應事件指，周女今年33歲，近年無固定職業，曾於2017年被診斷為偏執型精神分裂症，至今仍在服藥治療。2018年，因家庭困難，當地按程序申報納入農村低保，現保障2人（周某和其父，其父肢體四級殘疾），月保障資金共534元。

周女發佈在網上的截圖為「同花順（內地證券決策系統）黃金指數」，其並無證券賬戶及炒股行為，因自稱拾到一枚黃金戒指，遂在網上發佈「賺了」等言論。而周女亦並非在銀行上班，而是在某公司打工。周女於2025年元旦期間，參與某理髮店儲值促銷，辦理充值1000元優惠活動。

網民評論：

「低保戶，充值1000理髮卡？」

「我不領低保的人，沒敢理過超過30的髮。人家一充值就1000。」

「可笑，吃的人情保吧。」

「要求異地審查。」

「辛苦了，官方最近都忙不過來了，希望過兩天不要有反轉。」

