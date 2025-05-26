山西失蹤生育兩孩女碩士仍住院　精神狀態好轉

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。據當地通報，張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。



《新京報》引述消息指，目前案件進入審查起訴階段，該案被退回補充偵查過一次，若不二次退偵，或在今年6月中旬前移送法院起訴。



女碩士哥哥卜先生介紹，妹妹目前仍在住院，精神狀態有所好轉，但仍無法完全自理生活，只有上廁所、吃飯等基本需求能夠獨自處理。相關部門工作人員一直關注她兩個孩子的生活狀況。5月13日下午，卜小花哥哥曾表示，妹妹的情緒、精神狀態比剛回家時好多了，家人她都認識了，家人定期會去醫院看望，送去一些衣服和零食，陪她聊天。

2025年5月25日，內媒引述知情人士消息指，該案犯罪嫌疑人涉嫌的罪名或包括強姦罪。先前，該案被退回補充偵查過一次。「如果不二次退偵的話，該案或在今年6月中旬前移送法院起訴；如果二次退偵，或在今年8月左右移送法院起訴。」