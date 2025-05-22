深圳男孩7歲開始被叔叔性侵7年　勇敢說出口家人竟回：為何不拒絕

《鳳凰週刊》報道，2022年4月，22歲的宋辰報警，說自己從2007年到2014年，一直遭受親叔叔宋金宇的猥褻。在這期間，宋辰經歷過45次的心理諮商，成績越來越差，在學校也沒有親近的朋友，性情也發生變化。



案子在2024年5月9日一審開庭，6月24日，深圳市寶安區法院判宋金宇犯猥褻兒童罪，刑期4年6個月。宋金宇不服，提出上訴，2025年2月，深圳市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



宋辰第一次把被猥褻的事告訴家人是在2016年3月，他16歲那年，卻在2022年4月才報警。心理諮詢師、律師、醫生、警察、法官都問過他一個問題，「為什麼這麼晚才報警？」而親戚們問得最多的則是，「為什麼不拒絕，還繼續去給他搞？」



《鳳凰週刊》報道稱，宋辰的經歷或許折射出一個更普遍的困境：當傷害發生在家裡，受害者往往要對抗的不僅是施害者，還有整個系統的沈默與失能，「而它造成的陰影，往往比傷害本身持續得更久。」



編按：本篇人物皆為化名。



宋辰居住的城中村入口。（鳳凰週刊）

《鳳凰週刊》記者第一次在深圳見到宋辰時，案子還沒開庭。那段時間，他待在家裏，日夜顛倒地打遊戲，只有不得已要見律師和心理諮詢師的時候，才勉強出門——他患有焦慮、抑鬱和創傷後應激障礙，接受過藥物和物理治療，並因此中止了高中學業。他說自己沒法過正常的生活，能活到現在，「不過是死命撐著而已」。

宋辰拿到二審判決書，是在今年4月16日。其實更早一些的時候，姐姐就告訴他，二審的事情了結了，但他沒怎麼在意。他甚至記不清宋金宇被判了幾年，「就算他進去了，關我什麼事？已經過去這麼久了，這個懲罰對我來說有任何意義嗎？」當初之所以站上法庭，宋辰說，是想「給那件事一個了結」，讓自己「在某種層面上得到解脫」。

提起宋金宇，宋辰總會用「那個人」代稱，因為內心深處覺得「噁心」。這些年，他努力讓自己切換到第三方視角，「把它當作一件事情而已，可以不在乎」地去講述出來。

今年3月初，宋辰搬去了貴陽，和朋友住在一起。他試著過上正常的生活，在晚上好好睡覺，等哪天想工作了就先隨便找份工。他告訴我，最近「狀態比之前好一些」，並把這歸因為「不用再見到我老爹了」——這是他又一次逃離「那個環境」的嘗試。

父親對此不諒解母親讓他喝符水 姊姊是唯一支持他的人

2016年春天，一次未經允許的手機檢查意外揭開這個家庭平靜的表象——家人發現了宋辰手機裏與同性的曖昧聊天記錄。面對突如其來的質問，16歲的少年在慌亂中吐露了更沈重的秘密：他說自己小時候「被叔叔弄過」，並隱晦描述了那段經歷。

宋辰事後向《鳳凰週刊》記者透露，當時他依然不理解那段經歷是對自己的傷害，也並非向家人發出某種控訴或求助信號，他只知道「這個事情不對勁，而且影響了我」，他指出，當時之所以講出來，更多是為自己的性取向找一個開脫的藉口。

宋欣努力和父母溝通。（網絡圖片）

叔叔稱：男生之間玩一下沒什麼？

知道宋辰被叔叔性侵後，當時圍坐在飯桌前的一家四口愣住了。​「緊接著，大家都哭了，大哭」，宋辰記得，他當時覺得有些奇怪。再後來，從父母的轉述中，他得知，父親找了宋金宇溝通，對方的回答是，「男生之間玩一下，沒什麼。如果覺得不行或者實在不舒服，可以安排道歉，雙方握手言和。」

​​此後，事情好像不了了之了，宋海江的反應也像是「這事過去了」，沒有再提。宋辰母親黃麗茹的反應更劇烈一些。宋海江的姊姊宋欣記得，母親去潮汕老家求了個符，燒了泡水讓宋辰喝，說是用來「驅邪」。

​比起叔叔，宋辰更恨自己的父親宋海江。16歲那年，當他終於鼓起勇氣把兒時被猥褻的事講出來時，父親的不理解和不作為，讓他幾近崩潰。

報警後爺爺說「家和萬事興」

2022年4月18日，宋辰正式報了警，5月18日警方立案。2022年12月23日，宋金宇被刑事拘留，24天後被取保候審。爺爺和姑姑在2023年底再一次上門來談判。，想著年輕人受傷了，傷痛可以隨著時間慢慢被沖淡。」爺爺說。

宋辰立刻否定了，他覺得可能一輩子都放不下，說自己「到現在依然很想死，想自殺」。爺爺最後亮了底牌，說自己的宗旨是家和萬事興，如果非要打官司，搞得兩敗俱傷，「就會沒有了經濟來源，村裡所有人看不起我們家族。如果你們官司打贏了，我會把你們爸爸的物業全部都收回來」，「那就沒有親情可言了，我不知道你們到底想不想要錢呢？」宋辰不懂這是求和還是威脅，但他還是決定走下去。

​2017年之後，宋辰開始頻繁離家出走——有時直接坐車去外地見網友，有時半夜走出家門去網吧或者見朋友，徹夜不歸，也不回復家人的信息。2022年4月18日，宋辰正式報了警，5月18日警方立案。2022年12月23日，宋金宇被刑事拘留，24天後被取保候審。爺爺和姑姑在2023年底再一次上門來談判。，想著年輕人受傷了，傷痛可以隨著時間慢慢被沖淡。」爺爺說。

宋辰立刻否定了，他覺得可能一輩子都放不下，說自己「到現在依然很想死，想自殺」。爺爺最後亮了底牌，說自己的宗旨是家和萬事興，如果非要打官司，搞得兩敗俱傷，「就會沒有了經濟來源，村裡所有人看不起我們家族。如果你們官司打贏了，我會把你們爸爸的物業全部都收回來」，「那就沒有親情可言了，我不知道你們到底想不想要錢呢？」宋辰不懂這是求和還是威脅，但他還是決定走下去。

​2017年之後，宋辰開始頻繁離家出走——有時直接坐車去外地見網友，有時半夜走出家門去網吧或者見朋友，徹夜不歸，也不回覆家人的信息。

父母覺得兒子叛逆、需要被管教，把他從國際高中送去惠州的寄宿學校。在惠州，他的狀態變得更差，更經常、直白地提到「想死」。等到2019年，他又轉回深圳，父母堅持讓他寄宿。那段時間，他上課完全無法集中精力，精神幾近崩潰，在香港大學深圳醫院確診為重度抑鬱加重度焦慮，以及創傷性應激障礙。醫生建議去精神專科醫院，之後，他轉去了深圳康寧醫院，接受了近兩年的治療。​

事後經過45次心理諮商 姊姊努力陪伴

​治療包括藥物治療和物理治療，醫生會將磁極貼片貼到他的太陽穴上，以一種微弱的電流刺激大腦的某一部分，以達到調節情緒的效果。

黃麗茹記得，宋辰那幾年精神狀態很差，吃藥時過敏反應也很大，手掌都裂開來。​治療包括藥物治療和物理治療，醫生會將磁極貼片貼到他的太陽穴上，以一種微弱的電流刺激大腦的某一部分，以達到調節情緒的效果。黃麗茹記得，宋辰那幾年精神狀態很差，吃藥時過敏反應也很大，手掌都裂開來。

​宋辰在康寧醫院看病時，宋海江終於願意陪他去一趟。他還向醫生求助，說自己不知道該怎麼辦，問對方別人的爸爸都是怎麼做的。醫生說，「別人都是先報警，然後帶孩子看病，你是我20多年來遇到的第一位這樣處理的父親。」

​宋海江聽後，覺得醫生是在挑撥他們父子的關係，自此再也沒有陪宋辰去過醫院。從2016年到2021年9月，宋辰一共進行了45次心理咨詢。宋辰說道，就是在這一次次講述和分析中，他逐漸認識到過去的遭遇對自己是一種傷害，以及這種傷害是由他人造成的，不是自己的錯。

​得知宋辰的遭遇後，宋海江不是沒有變化。他第一次主動參加了兒子學校的家長會，有空也會接送他上下學。

但姊姊宋欣覺得這些不夠，她開始在大學裏留意性科普相關講座，帶宋辰一起去聽。她還輔修了心理學，學習有關心理創傷相關的知識。看到有關性侵的文章，比如韓國電影《熔爐》的影評，房思琪相關新聞，林肯公園主唱（兒時候曾遭遇過來自成年男性的性侵）自殺的消息，她都會轉發給父母，希望他們意識到宋辰的遭遇並不是簡單的「玩玩而已」。她試圖說服父母，要讓宋辰接受專業的心理諮詢。

著名搖滾樂隊Linkin Park主音Chester Bennington在美國西岸時間7月20日早上被發現自殺身亡，震驚全球。

宋欣總覺得自己應該更早一些發現弟弟處在「缺乏安全感」的狀態中——比如他總擔心單車被偷，堅持要上兩個鎖；出門會隨身帶一把開了刃的蝴蝶刀防身；有一晚一起睡覺時，弟弟突然來抓她的手，宋欣覺得男孩子這樣有點兒「娘」，於是鬆開了。

可父母覺得一次2000塊的心理諮詢太貴，在宋海江看來，心理諮詢就是坐在諮詢師面前哭訴抱怨，沒什麼用。

​宋欣花了幾個月溝通後，一家人終於在2016年10月在深圳市春風應激干預服務中心嘗試了家庭形式的心理諮詢。在諮詢師的觀察下，他們聊開了宋辰的遭遇，那之後，宋辰的狀態似乎有些好轉，不像之前那般抑鬱和易怒了，於是他開始接受長期諮詢。父母有時會陪著一起，但這總使得諮詢過程變成相互埋怨。

場景通常是這樣：「聊到宋辰的狀況後，諮詢師請父母發言，宋海江開始講自己在外打拼都是為了這個家，卻得不到家人的理解；黃麗茹會在這時哭起來，說自己也很不容易。諮詢焦點因此變得模糊。」

​最差的情況是，訴苦變成指責，再升級為吵架。之後，父母開車離開，姐弟倆坐地鐵回家，幾天內彼此不再講話，冷臉相對。

宋欣在日記本裏，清楚記錄著這些年和弟弟相處的點滴，其中一段是：「2023年11月21日，弟弟說有件事情不太好意思說，我以為是性相關或者是錢的話題，沒想到他是希望抱抱。我便給了一個被他說有些重的抱抱。」

宋辰受訪時認為自己已經輸了，「說難聽點，等於『淨身出戶』了。本來我可以成為一個正常（好好讀書考大學）的孩子，現在我沒有前途，沒有學歷，被耽誤了10多年，它（法律結果）能讓我的生活帶來什麼美好轉變嗎？家裡人都把它當所謂的家事。一個小孩被人猥褻了，大家會質疑為什麼你當時不說，可問題不是出在施害者身上嗎？整體環境不會因為一個個體承受了巨大的傷害，而發生改變的。」

網民點睇：

很佩服這個男孩子，很多女孩也是從小被親戚、熟人甚至家人...但是被教育不要說，會被看不起。這個男孩很有勇氣，幸好他還有姊姊支持他！真的很棒！希望他能慢慢從心理陰影裡走出來。還年紀小，將來一定會好的。

在這個家中，比宋辰大四歲的姊姊宋欣代替了父母的責任，是唯一堅定支持他的人。

這個男孩的父親，爺爺都是幫兇，漫漫的維權路啊，只有一個姊姊支持他。

過去的封建家族家長制並沒有從這古老的土地上消失，只有隨著社會制度的健全，我們才能走向革命先輩的理想。

