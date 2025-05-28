27歲愛女家門口遭鄰居捅死　母質疑兇手無精神病　韓團女星也發聲

成都一名27歲王姓女子在家門口，遭鄰居狂捅10刀致死，不過經過審查，該嫌犯被中國檢方認定患有「精神分裂症」，因此被評定為部分刑事責任能力，此事件在中國引發關注。



韓國女團I-DLE(原名：(G)I-DLE)台灣成員葉舒華也公開發聲，在微博發文怒轟「敗類們真的不要再拿自己精神不正常這說詞來當免死金牌」。



27歲王姓女子在家門口，遭鄰居狂捅10刀致死。（網絡圖片）

受害者拍攝的影片截圖。（影片截圖）

據此前報道，事件發生在2024年6月9日，成都某社區一名27歲王姓女子，在家門口被同社區的35歲梁姓女子持刀殺害，身中十刀身亡。事後兇手被鑑定為思覺失調症，部分刑事責任能力。不過受害者母親對鑑定結果不滿，認為兇手的行為是預謀犯案，並質疑鑑定結果是否為真，庭審原定於2025年5月27日，但因證人出庭申請等原因延期，此事件引發微博熱議。

王女士憶述，事發當日下午，她在家中準備外出時，發現一名女子在門外徘徊，原以為是鄰居家的親朋好友。出門後沒多久，王女士便收到家中女兒發來的微信消息：「有個人一直在敲門」、「在我們門口吐痰」。

王女士和女兒的聊天記錄。（極目新聞）

當時，王女士通知物業有異常情況，後者派保安到場了解情況。下午1時27分，女兒回覆指對方仍未離去，並透過貓眼拍攝一段影片，可見一名女子背對大門，正向電梯走去。

王女士稱，之後女兒一直沒再回覆訊息，也未接聽電話，於是她致電物業，方才得知女兒在家門口遇刺。她趕到家時，現場已被警方封鎖。女兒送院搶救後不治。

受害者拍攝的影片截圖。（影片截圖）

警方調查發現，35歲的梁女為同社區住戶，但罹患精神疾病，經常無故敲門騷擾鄰居，甚至攜帶刀具在社區徘徊。2023年8月她曾因無故滋擾被警告，仍屢次再犯。

王女士悲痛地說，女兒高三時被保送至北京外國語大學，還曾赴日本神戶大學留學，畢業後在北京工作，為陪伴母親辭職返回四川，豈料竟遭到橫禍。

I-DLE台灣成員葉舒華：不要再拿自己精神不正常這說詞來當免死金牌

韓國女團I-DLE台灣成員葉舒華5月28日凌晨在微博發長文，稱「看到這位母親用盡自己的全力，努力保持自己的理智，讓法律一定要給女兒和社會一個交代，我真的是心疼不已！您得多痛啊！雖然我們根本不曾相識但我還是心疼不已」。

葉舒華提到，「管它哪裡、哪家醫院被診斷是有病還是殘缺，奪走別人的生命沒有馬上讓償命就是最大的施捨了，敗類們真的不要再拿自己精神不正常這說詞來當免死金牌，精神不正常還知道要拿刀，怎麼不拿娃娃或衛生紙還是水，還有理智去選？就這麼剛好拿了危險物品、有攻擊性的物品？」

葉舒華是韓國女團(G)I-DLE成員。（Instagram / @yeh.shaa_）

葉舒華稱，自己用公眾人物的身份來和大家說這個事件，是因為「我知道此時此刻某個地方，也有可能會有下個受害者，或是已經正在遭遇同件痛苦的悲劇正在重演」，她強調「有病的人需要保護、沒病的人沒理由要犧牲，司法請給這位天使女孩和愛她的偉大母親還有這個社會一個好交代吧！」

據了解，葉舒華近來少上微博， 此前最後一篇發文是2024年5月，葉舒華也稱，「我的發聲不是給自己炒熱度，不用過度放大我的行為、不用讚頌也不用說多偉大，我只想讓這個社會重視這個案件！好讓女孩安息和她的母親一個遲來的公正！」