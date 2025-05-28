飛滑翔傘被吸至8598米高空全身結冰奇蹟生還　男子遭停飛6個月

近日，內地一名男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598米的高空，海拔高度已至大型客機飛行的平流層。極寒缺氧的環境中，他全身結冰，所幸有意識控制滑翔傘，最後安全着陸奇蹟生還。事件引起熱議，55歲的事主彭玉江周二（27日）接受了官媒專訪，介紹了自己從遇險到脫險的過程。他提到，事發時眼前全是白茫茫一片，完全沒有方向；自己從8500多米高出來以後，感覺好像失憶了。



周六（28日），甘肅省航空運動協會發布報告，指彭玉江被停飛6個月。



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男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598米的高空。（網上圖片）

男子全身結冰。（網上圖片）

男子最後安全着陸奇蹟生還。（網上圖片）

事發於5月24日，據彭玉江介紹，自己原本在甘肅祁連山地區海拔3000米的訓練場試新添置的裝備，當時風突然增大，直接把他提了起來，他想盡快降落但未能成功。之後，他被提到山脊的高度降不下去，積雲也開始形成，就這樣被「吸」進雲裏，逃不出去。隨身畫面記錄顯示，對流雲裏的水汽在彭先生的臉上、身上和裝備上結起一層冰霜，手套的拉鏈沒有拉緊，他用凍僵的手努力控制滑翔傘，朝著夥伴在對講機裏提示的北方飛。

彭先生稱，當時在雲裏情況比較亂，很難完全保持在指南針指定方向，但還是勉強沿著東北方向飛出來了。他一出雲就趕緊通報，然後一路向東北方向飛到祁豐藏族鄉的天生場降落。他稱，自己原本只記得飛到7100米，等到出來回頭看軌跡才發現原來已經飛到了8500多米高了。他又稱，從8500多米出來以後，一直降到7000多或者更低的時候，感覺好像這一段時間是失憶了，想不起來。

彭玉江對事件猶有餘悸。（網上圖片）

彭先生形容，在雲裏期間，自己最恐懼的不是升到最高的階段，而是通過「拉螺旋」試圖下降，糾正異常狀態又「改出」失敗的時候。他形容當時眼前全是白茫茫一片，完全失去方向，如果沒有指南針，根本辨別不出來。而自己感覺好像是保持直線走著，實際上一直在轉圈，「想想還是挺後怕的」。

彭玉江接受官媒專訪。

報道指，彭先生學滑翔傘4年半，目前持有B級證書，是5個級別中，從低到高的第二級，要求飛行時間不少於20個飛行日，最少飛行次數不少於40次。據國家體育總局發布的《滑翔傘運動管理辦法》規定，滑翔傘飛行應當按照當地空中管制部門的要求申報飛行計劃，批准後方可進行。組織者必須詳細了解當日氣象變化，嚴格掌握放飛氣象條件，嚴禁在雲、霧、降雨等不利氣象條件下飛行。而中國航空運動協會懸掛滑翔及滑翔傘委員會工作人員表示，彭先生的這次飛行沒有事先申報現在他所屬地的航協，正在跟進調查。

周二晚，甘肅省航空運動協會副會長薛峰表示，初步調查認為，彭先生當時原本是在開展地面鬥傘訓練。雖然他已經獲得了滑翔傘的B級證書，但仍然在嘉峪關這邊進行了一個長期的地面鬥傘、控傘訓練。在地面把傘抖起來以後，借著小風順勢往前跑，來增加對滑翔傘控制的感覺，逐漸掌握和駕馭滑翔傘的轉向、停止與加速。他又指，只要不飛離地面，就不用報備。

周三下午，微信號「甘肅省航空運動」發布《關於彭玉江在祁連山區域飛行事件的報告》，指為了加強對飛行場地的合規化管理，明確滑翔運動空域報批的嚴肅性及必要性，協會協助嘉峪關市體育局、肅南縣體育運動中心對此次事件做出如下處理：

一是立即查封嘉峪關市、張掖市肅南縣境內所有可能飛行的場地，樹立明顯禁飛標識，完成報批手續前，禁止一切在這些場地的飛行相關活動；二是飛行員彭玉江停飛6個月，寫好事故反思報告，深刻總結本次飛行事故；三是飛行員顧志敏未經允許擅自發布飛行視頻，影響惡劣，予以停飛6個月處罰，寫反思報告，深刻反思本次行為產生的負面影響；四是積極協助當地體育行政管理部門完善辦理當地飛行運動相關手續，包括俱樂部的注冊、場地、空域的手續等，使之後的航空運動有組織有紀律進行，積極推動低空經濟的合規發展；五是後續協會將加大工作力度規範滑翔傘飛行項目，積極宣傳場地合法和空域管理報批的必要性，杜絕「黑飛」，防患於未然。