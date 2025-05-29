內地漢酒後叼牙籤入睡　扎入肉中懵然不知致腰痛折磨半年

近日，48歲長沙市民李先生的奇特經歷引起了廣泛關注。他在喝酒後喜歡叼著牙籤入睡，卻不知自己竟因為一根牙籤，而遭受長達半年的腰痛折磨。



5月28日，談起自己的遭遇，李先生哭笑不得。因腰背部反覆隱痛，李先生早前在多家醫院就醫。最初，他懷疑自己可能患有腰大肌結核，但大半年時間了，藥吃了不少，病情始終未見好轉。直到他來到湖南省胸科醫院，經專家姚其能診斷，才發現腰痛的根本原因。通過磁共振檢查，醫生們發現了連續的低信號點，顯示出一條穿透深層肌群的異物軌跡。

隨後，放射科醫務人員利用CT三維重建技術，在炎症背景中成功標記出一根長達6.3厘米的竹質牙籤，並確定其伴隨深部組織感染。面對這一情況，湖南省胸科醫院普外科副主任醫師王勳帶領團隊聯合放射科、麻醉手術科、介入科等科室開展多學科協作，成功開展了手術。CT 引導技術在手術中的應用，就像給醫生們裝上了透視眼，極大提高了手術成功率，將手術風險和併發症降到最低。

醫務人員確認條狀異物為一根竹質牙籤殘留，並伴隨深部組織感染。

專家提醒，牙籤等尖銳異物可能導致嚴重傷害，尤其是刺穿消化道或損傷血管的風險。另外，牙籤等異物長期殘留易引發深部組織感染、膿腫形成甚至敗血症。因此，飯後或酒後不應隨意叼著牙籤入睡，也應妥善處理牙籤，以免造成意外。

李先生的經歷警示大家，若有牙籤等異物意外插入身體的情況，應立即就醫，及時處理以避免更嚴重的後果。