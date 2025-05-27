貴州深化文旅融合吸人氣財氣　肇興侗寨憑「歌」開新篇　遊客翻倍

貴州近年大力推進旅遊產業化，以打造「世界級旅遊目的地」作目標，注重市場導向與遊客體驗，深化文旅融文下成功吸人氣及財氣。貴州省黎平縣肇興鎮黨委書記楊秀智向香港傳媒交流團表示，作為全國最大侗族村寨之一的肇興侗寨去年接待遊客逾102萬人次，當中36%是大灣區旅客，而今年整體接待旅客人次更有望翻倍至逾200萬。



「村歌，讓世界聽見！」是肇興侗寨去年開始的重點項目，肇興侗寨近年開展侗族大歌進活校園動，又組建侗族大歌隊，同時將谷雨節、及侗年等民族文化節慶活動打造成旅遊產品，帶動村民就業創業，去年旅遊綜合收入按年勁飆63.8%至10.2億元。



隨著《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）電影全球熱映，電影配樂侗族大歌也火爆「出圈」，黎平縣侗學研究會副會長吳家佳說他們這年輕一代是民族文化受益人，因此在傳承侗族大歌這國家級非物質文化遺產的道路上更任重道遠：「因為我們的民族文化，然後（我們）得到更多人喜歡，也走入國際。」



在肇興侗寨每日有三場侗族大歌表演，侗族大歌不需樂器伴奏或指揮，曲目包括民謠、兒歌、迎賓曲以及模仿動物聲音之作。（石國威攝）

肇興侗寨近年開展侗族大歌進活校園動，同時將谷雨節、及侗年等民族文化節慶活動打造成旅遊產品，帶動村民就業創業，去年旅遊綜合收入按年勁飆63.8%至10.2億元。（石國威攝）

國家主席習近平今年3月到貴州考察，到訪肇興侗寨時獲穿起民族盛裝的村民唱起侗族大歌歡迎。習近平強調，貴州民族文化多姿多彩，要利用這優勢助推經濟社會發展，同時也要積極培育文明新風，深化文旅體融合，打造「多彩貴州」文旅新品牌，也要用好西部陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區。

國家主席習近平今年3月到貴州考察，到訪肇興侗寨時獲穿起民族盛裝的村民唱起侗族大歌歡迎。（新華社）

習近平3月到訪後日均遊客人次翻兩倍 今年總人次有望升至200萬

貴州省黎平縣肇興鎮黨委書記楊秀智向香港傳媒交流團表示，自習近平3月到訪後，不少旅客跟著習近平的足跡到訪肇興侗寨，每日平均遊客人次由800多升兩倍多至2700，在剛過去的內地五一黃金周假期，日均遊客人次更達3400。

貴州省黎平縣肇興鎮黨委書記楊秀智向香港傳媒交流團表示，肇興侗寨去年接待遊客逾102萬人次，當中36%是大灣區旅客，而今年整體接待旅客人次更有望翻倍至逾200萬。（石國威攝）

去年36%是大灣區旅客

楊秀智稱，肇興侗寨去年接待遊客逾102萬人次，當中36%是大灣區旅客，而今年整體接待旅客人次更有望翻倍至逾200萬。

「村歌，讓世界聽見！」是肇興侗寨去年開始的重點項目。（石國威攝）

近年，貴州圍繞資源、客源、服務三大要素發力，科學開發優質旅遊資源，推進文旅、體旅、農旅、康旅深度融合，肇興侗寨就是其中一個成功個案。

肇興侗寨被評為中國最美鄉村古鎮，近年在保持村寨歷史原貌和傳承民族特色文化落苦功，將穀雨節、侗年等民族節日，以及刺繡、蠟染等非遺打造成旅遊品牌，帶動村民就業創業2000多人。

肇興侗寨去年旅遊綜合收入按年勁飆63.8%至10.2億元

「村歌，讓世界聽見！」是肇興侗寨去年開始的重點項目，作為全國最大侗族村寨之一，近年開展侗族大歌進校園活動，又組建侗族大歌隊，去年旅遊綜合收入按年勁飆63.8%至10.2億元。

侗族大歌2009年列非遺 肇興侗寨每日三場演出

在肇興侗寨每日有三場侗族大歌表演，侗族大歌不需樂器伴奏或指揮，曲目包括民謠、兒歌、迎賓曲以及模仿動物聲音之作，由大師教授合唱團弟子，安排在侗族鼓樓等極具意義之地正式演出，侗族大歌有如民族文化百科全書，講述民族歷史，歌頌傳統信念，2009年被列入非遺。

黎平縣侗學研究會副會長吳家佳說他們這年輕一代是民族文化受益人，因此在傳承侗族大歌這國家級非物質文化遺產的道路上更任重道遠。（石國威攝）

電影《哪吒2》熱播，也令電影當中的配樂侗族大歌火爆「出圈」，黎平縣侗學研究會副會長吳家佳說他們這年輕一代是民族文化受益人，因此在傳承侗族大歌這國家級非物質文化遺產的道路上更任重道遠，新媒體及電影亦是向年輕一族傳承的好方法：「因為我們的民族文化，然後（我們）得到更多人喜歡，也走入國際。」