貴州村超兩周年　目標為榕江縣刷1000萬人次旅客　劍指「世界盃」

貴州榕江本是一個貧困地方，常住人口不過30萬，但兩年前5月由民眾參與的貴州榕江鄉村足球超級聯賽「村超」爆紅，「快樂足球」變成現象級文旅IP，將榕江完全改造。「村超」本月踏入兩周歲，火熱依然，榕江縣村超辦公室副主任王永貴向香港傳媒交流團稱，2023年、即「村超」年中爆起之年，榕江全縣接待遊客約760萬人次，到去年增長至900多萬人次，目標今年能突破1000萬。



爆紅但沒停步，今年「村超」除日常賽事，還將舉行「村超」全國賽、全國美食非遺友誼賽、首屆女足聯賽等七大賽事。將「村超」帶入國際方面，王永貴稱，今年將開展第二屆「一帶一路」村超國際友誼賽，在海外亦開展「村超」推介活動，通過賽事吸引更多遊客、運動員來榕江旅遊與踢球，目標於2028年舉辦「村超世界盃 」。



「村超」來到第三屆，參賽隊伍由第一屆的20隊增加至108隊，涵蓋了榕江20個鄉鎮的村寨，各行各業也有，唯獨沒有職業球員。（石國威攝）

沒有華麗球場 但全場盡是歡樂

沒有華麗的球場，球員技術或許與職業球員還差一點，但在榕江「村超」比賽場地，來自不同背景，包括小販、司機、學生和木工等、不同民族組成的球隊，拼命作賽，球場上、後備席、觀眾席、啦啦隊進場跑道都是歡樂。

第三屆村超參賽隊伍增至108隊 榕江處處見足球

「村超」來到第三屆，參賽隊伍由第一屆的20隊增加至108隊，涵蓋了榕江20個鄉鎮的村寨，各行各業也有，唯獨沒有職業球員，走出榕江高鐵站，四周也是足球相關的宣傳及裝飾，四處也與「村超」分不開。

走出榕江高鐵站，四周也是足球相關的宣傳及裝飾，四處也與「村超」分不開。（石國威 攝）

走出榕江高鐵站，四周也是足球相關的宣傳及裝飾，四處也與「村超」分不開。（石國威攝）

貴州榕江本是一個貧困地方，「村超」爆紅，「快樂足球」變成現象級文旅IP，將榕江完全改造，鄰近比賽場地有不少酒店落城。（石國威攝）

村超比賽沒有豐厚獎金，獎品都是有農村特色，贏一場波球隊可能有兩隻豬腳，總冠軍亞軍與季軍，獎品是一隻牛、一匹馬還是一頭駱駝也好，最細12歲、最老50多歲的球員依然踢得快樂。

村超是榕江縣文化與經濟發展強勁引擎，村超帶動下，2榕江縣去年旅遊綜合收入已突破100億至108.03億元。（石國威攝）

21歲球員形容村超為榕江帶來了很多：把我們文化向全世界推廣

大河口村隊的楊睿今年21歲，「村超」成立以來他一直參賽，而在「村超」以前，他在榕江也有參加自發性的足球比賽，形容「村超」給他以致榕江帶來了很多東西：「（足球）技術水平也慢慢往上邊走.....「村超」把我們（榕江）很多的文化、飲食文化傳播，向全世界來推廣，帶動了我們的夜生活。」

大河口村隊的楊睿今年21歲，「村超」成立以來他一直參賽，而在「村超」以前，他在榕江也有參加自發性的足球比賽，形容「村超」給他以致榕江帶來了很多東西。（石國威攝）

笑言因喜歡了足球就不會覺訓練與比賽辛苦的楊睿稱，「村超」最重要是帶來了歡樂：「足球雖然付出汗水，但我很興奮、很開心，那發自內心的愉悅是外物給不了的，只有足球能給我。」

沒有華麗的球場，但在榕江「村超」比賽場地，來自不同背景，包括小販、司機、學生和木工等、不同民族組成的球隊拼命作賽，就算是啦啦隊進場跑道都是歡樂。（石國威攝）

沒有華麗的球場，但在榕江「村超」比賽場地，來自不同背景，包括小販、司機、學生和木工等、不同民族組成的球隊拼命作賽，就算是啦啦隊進場跑道都是歡樂。（石國威攝）

榕江去年旅遊綜合收入突破100億元

村超不單是體育賽事，更是榕江縣文化與經濟發展強勁引擎，帶動榕江縣在旅遊、餐飲等領域實現高質量發展，成為GDP百億縣。村超帶動下，2023年榕江縣旅遊綜合收入83億元，到去年旅遊綜合收入已突破100億至108.03億元。

榕江縣村超辦公室副主任王永貴稱，2023年、即「村超」年中爆起之年，榕江全縣接待遊客約760萬人次，到去年增長至900多萬人次，目標今年能突破1000萬。（石國威攝）

榕江縣村超辦公室副主任王永貴向香港傳媒交流團稱，2023年、即「村超」年中爆起之年，榕江全縣接待遊客約760萬人次，到去年增長至900多萬人次，目標今年能突破1000萬。

辦第二屆「一帶一路」村超國際友誼賽 目標2028辦「村超世界盃 」

今年「村超」除日常賽事，還將舉行「村超」全國賽、全國美食非遺友誼賽、首屆女足聯賽等七大賽事。將「村超」帶入國際方面，王永貴稱，今年將開展第二屆「一帶一路」村超國際友誼賽，在海外亦開展「村超」推介活動，通過賽事吸引更多遊客、運動員來榕江旅遊與踢球，目標於2028年舉辦「村超世界盃 」。