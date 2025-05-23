「不合法身材龍舟美女鼓手」惹龍友圍拍　原來是曾爆紅脫衣女球迷

隨著端午節腳步接近，屆時有不少龍舟隊賽事，而選手們也緊鑼密鼓地展開練習。



然而，有民眾於21日下午，在台灣碧潭發現一名身材火辣的女鼓手參與龍舟隊練習，貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論。驚人身份也曝光了！

台灣碧潭一名身材火辣的女鼓手參與龍舟隊練習，吸引大批網友熱烈討論。（Facebook@爆廢公社公開版）

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有民眾於21日下午3時許，在臉書社團「爆廢公社」發文並附上一張龍舟練習照，內文中寫道「碧潭站了一堆人在拍照，不過仔細靠近看，結果是一名女性」，同時讓原PO驚呼：

這不拍還是男人嗎？

最後強調這絕對不是在錄節目，不過推測應該是一名IG網紅。畫面中可見，可見一名女鼓手身著性感的運動背心率隊練習，噴血畫面直接流出，但可能因為天氣太熱，僅穿著一件運動背心，露出好身材，白皙肌膚也被一覽無遺。

貼文曝光後，吸引大批網友網友驚呼熱議：

「好大……我是說那個太陽好大」

「本來想說點什麼，但太大了」

「這身材，划龍舟合法？」

「公理在哪，正義在哪，IG在哪？」

「林襄？綜藝玩很大嗎」



據了解，映辰此次受邀參與碧潭地區龍舟隊伍練習，化身為龍舟鼓手，負責為划槳手打節奏。

映辰曾於大巨蛋當眾脫衣爆紅。（IG@ruan.c__）

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相關照片在網路社群平台「爆廢公社」曝光後，吸引大量網友關注與討論。

近期各地端午節龍舟賽事陸續展開，從台南、基隆到宜蘭等地都可見龍舟隊伍積極備戰的身影。碧潭作為新北市重要水域景點，不僅有龍舟活動，同時也正在舉辦「2025碧潭水舞季」，為端午節增添節慶氛圍。

該名正妹龍舟鼓手爆紅後，被網友搜出IG叫映辰Ruan，也是去年9月在大巨蛋當眾脫衣，換上味全龍球衣引發熱議的網紅。映辰也在IG發文回應，當時是鼓手初體驗，緊接著就是端午節要正式上場了，並透露是代表成人直播平台SWAG參加台北國際龍舟賽。咁

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