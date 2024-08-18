遊客抱仔踩兵馬俑坑道惹議　官方稱情況緊急：人太多不得已為之

8月17日，網傳在陜西西安的秦始皇陵兵馬俑景區，有女遊客手抱孩子跨過護欄，走在兵馬俑坑的坑道邊。

相關影片引起網民熱議，有人直指要拉入黑名單，終身禁入景區。官方回應稱，涉事女遊客的孩子發燒抽搐，當時景區旅客太多，她出不去才不得已為之。



影片顯示，一名女子抱着孩子突然跨過護欄，走在兵馬俑坑的坑道邊上，她之後走到保安面前，在越過幾個土坎後，被保安帶離。在片中，不時有周圍遊客發出驚呼，「這太狠了」「下俑坑了」「往哪走？哎喲」。

8月17日，網傳在陜西西安的秦始皇陵兵馬俑景區，有女遊客手抱孩子跨過護欄，走在兵馬俑坑的坑道邊。（影片截圖）

8月17日，網傳在陜西西安的秦始皇陵兵馬俑景區，有女遊客手抱孩子跨過護欄，走在兵馬俑坑的坑道邊。（影片截圖）

在越過幾個土坎後，該名女遊客被保安帶離。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，西安市臨潼區權威部門消息，事發當天景區附近降雨，該名女遊客懷中的小孩淋雨後發燒抽搐，當時一號坑內遊客人數較多，她一時半刻未能離場，情急之下便走到坑道邊。現場保安得悉後，因孩子病況較緊急，便讓家長先將孩子送去救治。

網民睇法：

特殊情況可以理解。

其實也能看出來，這個女的已經盡力靠邊走了，是真的沒有辦法

保安這樣處理也算人性化

沒事，生命第一，下面埋的老祖宗不會在意的

秦始皇是否會想到今天

雖然媽媽很不容易，但是這種地方還別帶寶寶了

不會是走進來才發現發熱吧，當家長的也是心大

這種情況萬一發生火災什麽的，肯定是踩踏事故，人根本就擠不動，景區不知道應該限流嗎？光想著賺錢

能不能限制一下人流量啊

景區平常應該限流的，人真的太多了，走都走不動道，光想著掙錢了，沒考慮到這些突發情況的應急預案嗎？

