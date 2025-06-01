河南鶴壁水庫水位下降　驚現東魏時期千佛石窟　不少佛首已消失

內媒《極目新聞》報道，近日有網民發現河南鶴壁一處水庫因水位下降，露出了佈滿佛像的石窟，但很多佛像被腐蝕，不少佛首也消失不見。據介紹，該石窟名為前嘴石窟，開鑿於東魏時期。奪豐水庫的職員表示，因石窟在庫區，且長時間淹沒在水中，很難維護修繕。



水庫水位下降。（影片截圖）

前嘴石窟。（極目新聞）

據報道，近日有網民發現，位於河南省鶴壁市淇縣的奪豐水庫水位下降，顯露出千佛石窟。

前嘴石窟。（極目新聞）

前嘴石窟。（極目新聞）

「淇縣發佈」4月30日介紹，該石窟名為前嘴石窟，開鑿於東魏時期，千百年來一直藏匿於人跡罕至的峭壁之上，20世紀中期又因奪豐水庫的修建沉沒水中。

因窟內雕刻有1043尊栩栩如生的石佛，當地人又稱之為千佛洞。石窟洞口僅可容一人進出，內壁並不規整，整體空間約1.9立方米，其中一面石壁正中間有一尊高約0.7米的佛祖雕像，這尊佛像的首部和雙掌已被人鏟去，但從殘存部分也能感受到雕刻工匠傑出的工藝。

前嘴石窟。（極目新聞）

圍繞在洞壁周圍的千餘尊小佛像，有拳頭大小，幾乎全被敲掉頭部。從僅存的幾尊完好小佛像來看，其面部表情栩栩如生，顯得莊嚴恬靜，雖然石窟中佛像眾多，但各個雕刻精細。

據報道，奪豐水庫的管理人員表示，千佛洞很早之前就被發現了，只有在水庫進行灌溉農田或者給城區供水時，水位下降才會顯露出來。石窟在庫區，並且長時間淹沒在水裏，當地很難對佛像維護修繕。因水庫可能水位上漲，故而禁止遊客參觀。