未來三日或發生地磁暴　中國北部有機會出現明顯極光

據「中國國家空間天氣監測預警中心」消息，未來三天，可能發生地磁暴。該中心提醒，2日左右，內地北部有機會出現較為明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。



據介紹，北京時間5月31日07時45分左右，太陽活動區14100開始爆發耀斑，軟X射線流量快速上升，並在08時05分達到峰值M8.1級中等耀斑強度。

2025年1月1日，新年第一天，黑龍江大興安嶺漠河北極村上空出現絢麗極光美景。（視頻截圖/視覺中國）

位於太陽表面中部偏北的明亮區域就是耀斑現象。（SDO衛星/國家空間天氣監測預警中心）

伴隨耀斑過程的發生，還出現了日冕物質拋射（CME）活動，太陽大氣層中的等離子體高速飛出，形成一個近似球面的「衝擊波」，向着太陽系傳播。由於此次爆發的太陽活動區正對着地球，因此，地球很可能在未來幾天受到日冕物質拋射的影響，甚至發生地磁暴。

此次太陽爆發形成的全暈日冕物質拋射。（SOHO衛星/國家空間天氣監測預警中心）

結合對太陽活動情況的掌握，國家空間天氣監測預警中心給出預判：未來三天，可能發生地磁暴。其中1日到2日期間，可能出現大地磁暴，如果沒有新的爆發活動出現，3日可能會出現小地磁暴。

太陽黑子群活動情況。（羲和衛星/國家空間天氣監測預警中心）

在當前可見日面中部偏下方的是編號14099活動區，其面積較小約為250u，磁場結構是最複雜的α-β-γ型，一旦出現新的日冕物質拋射活動，極有可能影響地球磁場的穩定。

國家空間天氣監測預警中心

國家空間天氣監測預警中心提示各位極光愛好者，2日左右，中國北部有機會出現較為明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。

而對於信鴿玩家，提示要盡量避免在地磁暴情況下進行司放或比賽，同時也要密切關注常規天氣預報，減少不必要的信鴿損失。