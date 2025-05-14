北京驚下「極巨型冰雹」大過鴨蛋　私家車被打穿十幾個洞如中彈

北京市氣象部門5月13日發佈雷電黃色、大風藍色、冰雹黃色預警。



多名網友曬出照片表示，有冰雹比鴨蛋大，甚至還把私家車的玻璃砸出了十幾個洞，讓人感到十分苦惱。

北京多地出現分散性冰雹，多名網友曬出照片表示有冰雹比鴨蛋大，甚至還把私家車的玻璃砸出了十幾個洞。（微博圖片）

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綜合內媒報導，北京市5月13日傍晚6時12分發布冰雹黃色預警，多地出現分散性冰雹。而根據北京市氣象局官方微博「氣象北京」當日晚間8時33分發布的消息，強對流回波位於房山北部、門頭溝東部、朝陽、豐台、海澱一帶，海澱區雷陣雨天氣中伴有冰雹，尺寸較大，可能造成雹災。

內媒指出，冰雹的直徑大小在1至4厘米之間，但根據微博網友分享的照片，部分冰雹的長度超過4厘米，還有冰雹如鴨蛋大小。

一名在北京西城區的蔡小姐表示，傍晚六點開始變天，斷斷續續下起了小雨，七點多開始下冰雹，最大的時候感覺玻璃都要被砸碎了。她說，當日在單位上晚班，十點半才下班，已下班的同事想叫車回家，但前面排了50多位，她打算回家的路程中在鞋上套兩個塑膠袋。

不少車主由於正在回家的路上，或者車輛露天停放，導致車面被冰雹砸出坑，甚至車玻璃被砸出洞，還有保險公司一夜收到1400多筆車險報案。

北京5月13日可說是經歷了冰火兩重的天氣，白天氣溫超過30度，晚間卻下起了冰雹。至於冰雹是如何形成的？據中國氣象局消息，白天較高的氣溫為冰雹提供了熱力驅動的上升氣流，而高空冷空氣與濕熱氣流的碰撞則構建了形成冰雹的條件。這種「上冷下熱」的劇烈對流，加上水汽與動力條件的配合，使得「白天較熱，夜間降冰雹」成為可能。

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