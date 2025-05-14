寧夏幼童墮兩米深化糞池　消防半小時內成功營救

5月10日，寧夏一名年僅2歲的小朋友在玩耍時從井口墮入兩米深的化糞池，消防接報到場，僅花27分鐘便成功救出。



事發於寧夏固原西吉縣一村莊內，一名年僅兩歲的幼童在玩耍時，失足墮入兩米深的化糞池。消防員到場後，發現連接化糞池的井口直徑僅有30厘米，狹小得幾乎難以容身，大量有毒有害的惡臭氣體彌漫其中。

化糞池的井口直徑僅有30厘米。（寧夏消防）

同時，幼童的哭喊聲不斷從地下傳出，更危險的是，經過現場勘察發現，化糞池周邊土質鬆軟，稍有不慎就有坍塌的風險。

現場情況複雜且危險，消防員迅速展開救援，緊急調來挖掘機擴大救援面積，並不斷向化糞池內輸送新鮮空氣，另一組消防員則在管道旁手動破拆，爬進化糞池內尋人。

消防員在管道旁手動破拆，爬進化糞池內尋人。（寧夏消防）

消防員在管道旁手動破拆，爬進化糞池內尋人。（寧夏消防）

經過27分鐘的緊張救援，消防員成功救出幼童，此時距離他墮入化糞池已過去近50分鐘。在旁的醫護人員立即上前為其檢查和救治，經過初步診斷，幼童生命體徵平穩，並無大礙。

消防僅花27分鐘便成功救出幼童。（寧夏消防）