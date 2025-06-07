17年前因不滿制度故意考0分　36歲安徽男人生第四次高考昐當教師

內地全國高考展開，周五（6日），內媒從安徽省蒙城獲悉，曾因2008年高考故意交「0分試卷」而備受關注的徐孟南，將在今年迎來他人生的第四次高考。現年36歲的他表示，此次目標是考取「安徽優師計劃」，希望成為一名公費師範生，獲得教師編制。



報道指，徐孟南1989年出生於安徽省亳州市一個鄉村家庭，作為家中四個孩子之一，讀書是他改變命運的希望。他回憶，小時候成績優異，直到高一因閱讀教育改革相關書籍，對當時的考試制度產生不滿，逐漸變得叛逆。

2008年，19歲的徐孟南首次參加高考，卻在試卷上寫下自己的「教育宣言」，內容寫滿自己對教育的理解，表達對教育改革的強烈願望，並故意暴露姓名和考號，試圖以0分引起社會對教育改革的關注。

最終，沒有答題的他僅獲143分（卷面分）。這一行為雖源於兩年的精心策劃，但並未如願引發廣泛討論，反而讓他陷入後悔。父母的反對讓他無法復讀，徐孟南開始了漫長的打工生活，輾轉於上海和浙江的工廠。

徐孟南首次參加高考僅獲143分的卷面分。（新黃河）

在打工的十年間，徐孟南結婚生子，但生活壓力讓他重新燃起讀書的渴望。2017年，28歲的他決定重返高考考場。2018年，他考入安徽一所專科院校新聞傳媒專業，後通過專升本考試進入安徽省藝術學院新聞學專業，並於2023年順利畢業。

在校園裏，徐孟南找回了青春的感覺。他積極學習，擔任班長，成為同學眼中的榜樣。同班同學宋群表示：「雖然他比我們大十幾歲，但相處融洽，學習非常努力，是老師的得力助手。」徐孟南坦言，大學五年是他人生中最快樂的時光，但他很少提及當年的「0分」往事，認為有些羞恥。

徐孟南今年迎來他人生的第四次高考。（新黃河）

到了2024年，安徽省迎來新高考政策的第一年，徐孟南決定再次參加高考。他表示，這是安徽第一次新高考，是一次重大改革，是一種進步，「就想自己去體驗下，深入了解下是怎麽回事」。他坦言，現在自己也本科畢業了，年齡很大，對他來說這個學歷作用不是很大，但他想借此跟大家說，「想拿學歷還是要趁早，就想表達這兩個觀點。我想如果當年我好好高考，考上一個好大學，走教育研究之路，做出些東西，可能會獲得更多認可。而不是像現在這樣，自己雖然搞出了個理論，但不被承認，不被認可。所以想跟那些同樣有遠大理想的同學說，不要劍走偏鋒，老老實實按正常道路走」。

今年，徐孟南將在老家安徽蒙城重返高考考場。他表示，本次高考的目標是衝擊「安徽優師計劃」，想通過高考考個教師編。回顧過去，徐孟南感慨：「高考是改變命運的最佳方式。如果能回到2008年，我會告訴自己認真考試，不留遺憾。」