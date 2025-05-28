不只張學友｜鄧紫棋、譚詠麟演唱會也因撞期中高考延期

「歌神」張學友東莞站原訂的6月表演日期有兩天與全國高考日期重合，遭到當地家長和考生投訴。東莞站主辦方5月27日突宣布，演唱會確定延期舉辦。除張學友之外，譚詠麟、鄧紫棋原訂於6月或7月的演唱會也因撞期中高考而延期。



張學友演場會在東莞引發爭議。（視覺中國）

歌神張學友。

據報道，廣州華星演藝有限公司4月6日通過官方微博發佈公告稱，原定於2025年6月1日舉行的「譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會惠州站」將延期至7月中旬舉辦。此次演出時間更新是主辦方為保障高考考生備考環境所作出的調整。

2012年11月17日，濟南，歌手譚詠麟演唱會在山東省濟南市奧體中心體育場舉行。（視覺中國）

2006年7月15日，譚詠麟「歌者戀歌濃情30年演唱會」在上海八萬人體育場開唱。（視覺中國）

譚詠麟。（陳順禎攝）

公告稱，因收到場地附近學校一些高考考生家長的反映，希望演唱會延期至高考後。經反覆協商，主辦方最終決定將演出延至高考結束後舉行，保障考生考前有寧靜的學習環境。目前具體預售時間及票務細則仍在制定中，後續將通過官方渠道及時公告。

G.E.M.鄧紫棋世界巡迴演唱會預計開130場。（IG：＠gem0816）

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4月30日，鄧紫棋常州演唱會也宣布延期舉辦：為了確保廣大中考生能夠在一個寧靜、適宜的環境中備考和參加考試，原定於6月21日舉辦演唱會常州站將擇期舉辦。