63歲退休教授雨夜爬山失足墮崖身亡　山友：本該頤養天年

日前河北保定山友群發生一起令人心痛的慘劇，一位河北63歲退休教授，在和朋友夜爬郊縣一座野山時，由於下著小雨，腳下一滑，跌落山崖不幸身亡。



山友們表示，該名教授63歲，剛剛退休沒幾年，本該頤養天年，享受生活的美好年紀，遭遇令人扼腕。



不過許多網民則認為在夜晚下雨時爬山本身就是非常危險的事情，「應該敬畏大自然，不應該冒險」；不少網民則討論，退休教授本身有過萬的退休金，「這位教授才剛退休不久，應該頤養天年，十分令人遺憾」。



網民發文惋惜教授過世。（網絡圖片）

據了解，事發端午小長假前。6月5日，記者聯繫上發文者，其稱這是保定本地一所高校退休教授的悲劇，人已經下葬。

該校另一部門工作人員透露，近「具體的事發過程當時我們沒在，發生了事情之後，家人才和我們聯繫的，他的葬禮都是我們學校全程幫著家人處理的。」

對於事發後是否有提醒學校師生出遊安全，上述工作人員稱「那肯定會，肯定會有提醒的」，並記錄下記者電話，表示自己介紹的情況不代表校方，需要向上級部門彙報後再聯繫。

近年來登山旅遊成為新的趨勢，網民則認為對於下雨天夜晚登山十分危險。2024年河南鄭州也有一名退休教授在嵩山徒步時發生意外墜崖身亡，引發公眾對戶外安全的廣泛關注。

據當時報道，該教授於2024年10月19日獨自攀爬嵩山未經開發的「野線」，隨後失聯。家屬於21日凌晨求助救援隊，經過搜救，當天上午10點左右，其遺體在150米深的懸崖下被發現，初步推斷可能因撿拾滑落的背包導致失足墜落。