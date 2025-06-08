遊客安徽餐廳外泊車無幫襯遭圍毆　涉事3人行拘　5公職人員被追責

遊客蔡某反映，端午節假期與家人在安徽涇縣旅遊時，因停車問題與當地一餐廳老闆起爭執，他拒絕對方「必須就餐方可停車」的要求後遭多人圍毆，其4歲女兒目睹全程受驚哭喊。

6月8日，安徽涇縣官方通報稱，經查，參與圍毆的4人行為構成尋釁滋事，被警方處以行政拘留，事後已支付蔡某的醫藥費及誤工費；涇縣公安局多人被追責，其中桃花潭派出所副所長被免職；涇縣文化和旅遊局、桃花潭鎮人民政府等相關責任人也受到處理。



遊客蔡某在網上發文稱，其於6月1日中午在桃花潭景區附近公共停車位停車時，附近一餐廳老闆要求他必須到其店內就餐，否則不能停車。他拒絕後，雙方發生口角，老闆後來叫來多名人員驅打他。

蔡某被多人圍毆。（影片截圖）

6月6日，涇縣文化和旅遊局發布通報稱，該縣高度重視遊客蔡某在桃花潭鎮被毆打一事，已成立工作專班全面調查、嚴肅處理，並向社會公布，同時向蔡某及其家人就事件致歉。

6月8日，涇縣聯合調查組通報，經查，6月1日下午1時02分10秒，蔡某攜妻女駕車至桃花潭街道，將車輛停在佳樂土菜館門前西側的三輪車公共停車位上。該店老闆王某菊得悉蔡某不準備在該店用餐後，便要求對方將車駛離。

蔡某予以拒絕，鎖上車門後一家人欲離開，王某菊對蔡某作出言語威脅，其丈夫唐某六之後上前推搡、毆打蔡某，唐家兩名親戚見狀先後參與圍毆蔡某，雙方後來被圍觀群眾勸開，蔡某妻子報警。

蔡某被多人圍毆。（影片截圖）

桃花潭派出所副所長葛偉帶隊到場處置，120救護車將蔡某、唐某六送院檢查治療。當晚11時許，葛偉主持調解，作出「各自承擔醫藥費，唐某六向蔡某賠禮道歉並支付500元誤工費」的調處意見。

衝突中，蔡某、唐某六受傷，經法醫鑑定，蔡某傷情為輕微傷。6月2日，蔡某駕車帶家人離開涇縣。調查期間，涉嫌圍毆的4人如實向公安機關陳述自己的違法行為，並向蔡某道歉及支付對方的醫藥費、誤工費9000元（人民幣，下同），取得蔡某及其家人的諒解。

蔡某被多人圍毆。（影片截圖）

蔡某被多人圍毆。（影片截圖）

通報稱，根據《治安管理處罰法》有關規定，涉嫌圍毆的4人行為構成尋釁滋事，涇縣公安局依法對他們分別作出介乎5至7日的行政拘留。佳樂土菜館老闆唐某六、王某菊變相強制消費者接受服務，涇縣市場監督管理局依法責令其停業整頓。

同時，涇縣公安局黨委履行從嚴治警責任不力，責令向涇縣縣委作深刻檢查；涇縣公安局黨委委員、分管副局長汪榮鋼管理不力、監管不嚴，決定給予其誡勉處理；涇縣公安局桃花潭派出所副所長葛偉處警不規範、調查取證不認真，決定對其給予黨內嚴重警告處分，予以免職；涇縣公安局桃花潭派出所主持工作的副所長倪偉履行執法監督管理責任不到位，決定給予其黨內警告處分。

涇縣文化和旅遊局黨組成員、文化市場綜合行政執法大隊大隊長朱嚴偉對涉旅投訴處理不規範不及時，決定給予其誡勉處理；桃花潭鎮人民政府副鎮長余深海對桃花潭旅遊市場秩序管理責任不到位，決定給予其誡勉處理。