成都私家車擅噴「police」字樣　司機被責令恢復車輛原貌兼罰款

近日，成都街頭出現一輛車身噴塗「police（警察）」字樣的川A牌照私家車。交警最終責令司機恢復車輛原貌，並罰款200元（人民幣，下同）。



《封面新聞》報道，6月3日，民警在錦江區東二段巡邏時，發現噴塗了「police（警察）」字樣的私家車。成都交警三分局車管科副科長吳曉喬稱，當天已將車帶回分局，經調查，司機承認車輛受損後更換了車輛外觀，更換後也沒有到公安機關備案。

私家車車身噴塗「police（警察）」字樣。（封面新聞）

對於為何會在車身噴塗「police」，司機解釋，當時只覺得很好看，沒有想太多，以為是美國警車樣式，跟中國沒什麽關係，並不知道不能這樣塗裝，「經過民警的教育和處罰，理解到了自己的錯誤，下不為例」。最終，司機被罰款200元，同時被責令恢復車輛原貌。

私家車車身「police（警察）」字樣被清理。（封面新聞）

《中華人民共和國道路交通安全法》第十五條規定，警車、消防車、救護車、工程救險車應當按照規定噴塗標誌圖案，安裝警報器、標誌燈具。其他機動車不得噴塗、安裝、使用上述車輛專用的或者與其相類似的標誌圖案、警報器或者標誌燈具。此外，第十六條也明確規定，任何單位或者個人不得擅自改變機動車已登記的結構、構造或者特徵。