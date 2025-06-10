店員一句話救命！廣東17歲少女試衣揭腫瘤　體內藏2.4公斤惡瘤

廣東一名17歲的高中二年級女生婷婷（化名），日前與母親一同外出購衣，卻因為試衣時店員一句無心提醒：「妳肚子有點硬、有點不正常」，意外揭露她腹中藏有一顆直徑達27公分、重達2.4公斤的巨大腎部惡性腫瘤。



綜合《第一現場》、《大象新聞》等內媒報道，婷婷身高160多公分，體重僅40多公斤，外表身形瘦小，看不出異常。日前陪母親逛街時在試褲子期間，店員幫忙時摸到婷婷肚子有異狀，當場表示「肚子有點硬，有點不正常」。這句話引起婷婷母親高度警覺，立即帶女兒前往醫院檢查。

廣東一名17歲女孩買衣服時經店員一句提醒，發現體內藏著巨大腫瘤 。（第一現場）

起初進行CT掃描後，醫師發現婷婷右腎內竟存在一顆巨大惡性腫瘤，並懷疑已有肝轉移跡象。家屬隨即將婷婷轉往深圳醫院進一步治療。主治醫師表示，腫瘤體積過大，幾乎佔據了整個腹腔，周邊器官也被嚴重擠壓。

在多方會診後，團隊決定採用國外創新的「反L型」開腹手術策略。成功將腫瘤完整切除後，醫師量測發現腫瘤直徑長達27釐米，重達2.435公斤，堪稱「巨瘤」。

醫師指出，腎腫瘤是泌尿系統常見腫瘤，其中高達85%為惡性腎癌。其危險之處在於早期往往無明顯症狀，多數是在腹部超音波、CT或MRI等影像檢查中偶然發現。

對此，醫師強調，像婷婷這類案例再次證明定期體檢的重要性。他呼籲廣大家長多留意青少年身體變化，只要發現身體異狀應及早就醫。他補充指出，腎腫瘤這類疾病，早期發現、早期治療是提高治癒率的關鍵。據悉，目前婷婷已完成手術，病情穩定，持續接受後續治療與追蹤。