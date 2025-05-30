促進創新癌症藥物在香港的可及性 三大抗癌藥產品惠及本地病人

癌症是香港主要的公共衛生挑戰，過去十年發病率年均增長2.4%，2022 年新增病例超過 35,000 宗¹。面對持續攀升的病例，快速引入創新療法，為患者提供更多適切的抗癌選擇至關重要。作為全球前十六大腫瘤醫學領域的製藥公司²，BeOneMedicines Limited（百濟神州，原稱「BeiGene Limited，以下簡稱 「BeOne」 或「公司」）宣佈配合全球品牌戰略發展，即日起在香港地區全面啟用新名稱 BeOne (中文名稱不變)，彰顯公司攜手全球各界、團結政府、醫界與病友，共同致力打造健康平等、可及和可負擔的照護治療環境之承諾。



BeOne 香港及台灣總經理陳益雅表示：「我們很高興香港地區的發展與全球同步，此次啟用新名稱 BeOne 可以更清晰地傳遞我們『攜手全球、根除癌症』的核心理念，體現公司專注抗擊癌症、以患者為中心的全球承諾。自 2010 年創立以來，BeOne 堅持將研發創新與藥物可及性、可負擔性作為市場策略核心。目前我們在香港提供三種創新癌症治療藥物，包括 BTK抑制劑、PD-1 抑制劑以及 IL-6 抑制劑。未來，BeOne 將積極響應香港政府『好藥港用』政策，引進更多高質量符合國際治療指引的自主研發創新藥物，並善用『1+』機制，加快腫瘤新藥在港獲批速度，讓更多患者受惠。」

全球化研發實力 加速創新藥物開發

BeOne 現位列全球腫瘤醫學領域前 16 強，團隊成員超過 11,000 名員工，分佈於 40 個辦公室，業務橫跨六大洲，持續引領腫瘤醫學創新。BeOne 在全球六大洲逾 45 個國家與地區進行 170+項臨床試驗，累計受試者達 25,000+名。BeOne 聚焦血液腫瘤、實體腫瘤以及免疫治療等三大領域。

BeOne 憑藉強大的獨立自主臨床試驗能力，有效減少對臨床試驗受託機構（Contract Research Organization, 簡稱 CRO）的依賴。至今，BeOne 已成功降低整體臨床研發成本30%，同時提升運營效率 30%，目前已是全球前二十大腫瘤學專利領先的製藥公司³，顯示BeOne 擁有強大的研發能力，在藥物開發成本及速度方面取得優勢。

雄厚的研發實力 支援香港癌症患者

血癌、鼻咽癌以及肺癌是本地最常見的三大癌別，其中血癌為十大致命癌症之一⁴，鼻咽癌則在中國南方地區如廣州和本地較為常見；至於肺癌，則是致死率最高的癌別，遠超其他癌症⁵。BeOne 聚焦於香港高發病類人群為重點，憑藉強大的全球研發實力，在港已引入三款創新藥物，包括 IL-6 抑制劑、BTK 抑制劑，以及 PD-1 抑制劑。

BeOne 香港及澳門業務副總監鄭永康表示：「我們首款自主研發的 BTK 抑制劑已在全球逾７５個國家/市場獲批，目前在香港市場已批准可用於治療四項 B 細胞惡性腫瘤與白血病相關適應症，包括常見的慢性淋巴細胞白血病。此外，新一代 PD-1抑制劑也已於香港取得可適用於三種癌別包括：食道癌、非小細胞癌、胃癌等共六個適應症，預計在下半年再有二項適應症獲批上市。隨著藥物的開發不斷推進，期望能為香港的患者提供更多創新的治療方法。」

全球佈局確保藥物穩定供應

BeOne 在美國和中國建立三大自主研發生產基地，實現從研發到生產的全產業鏈佈局，擁有穩定高效的全球供應鏈，確保患者持續受惠於供應和價格穩定且高品質的藥物，其中，廣州生產基地設有 130 萬平方呎的先進生產設施，專注於生產大分子生物藥。，「生物島創新中心」位於粤港澳大灣區生物醫藥產業的核心，將助力科學家和企業家加速實現前沿創新。在「1+」機制的推動下，結合廣州基地毗鄰香港的地理優勢，BeOne 有望進一步提升創新藥物的可及性與供應效率。

促進本地合作 共創健康未來

除了藥物研發與引進，BeOne 積極與本地研究機構、患者團體和醫療機構合作，推動創新、教育與社區支持。透過多方協作，BeOne 致力加深公眾對癌症重視。今年公司榮獲柏臻慈善信託(Cypress Charitable Trust)頒發「慢性淋巴性白血性最佳推動夥伴」獎項。展望未來，BeOne 將依託全球研發實力，積極引入更多創新藥物深化本地合作，為香港患者帶來更多治療選擇與希望。

參考資料：

1. Overview of Cancer Statistics in Hong Kong 2022 by Hospital Authority

2. Top 20 Oncology Companies of 2024 by PharmaShots

3. Top 50 Pharma: Oncology patent leaders 2024 by Drug Discovery & Development

4. 香港癌症網上資源中心 2022 年十大致命癌症

5. 港衛生署衛生防護中心健康資訊