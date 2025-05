促進創新癌症藥物在香港的可及性 三大抗癌藥產品惠及本地病人

癌症是香港主要的公共衛生挑戰,過去十年發病率年均增長2.4%,2022 年新增病例超過 35,000 宗¹。面對持續攀升的病例,快速引入創新療法,為患者提供更多適切的抗癌選擇至關重要。作為全球前十六大腫瘤醫學領域的製藥公司²,BeOneMedicines Limited(百濟神州,原稱「BeiGene Limited,以下簡稱 「BeOne」 或「公司」)宣佈配合全球品牌戰略發展,即日起在香港地區全面啟用新名稱 BeOne (中文名稱不變),彰顯公司攜手全球各界、團結政府、醫界與病友,共同致力打造健康平等、可及和可負擔的照護治療環境之承諾。



BeOne 香港及台灣總經理陳益雅表示:「我們很高興香港地區的發展與全球同步,此次啟用新名稱 BeOne 可以更清晰地傳遞我們『攜手全球、根除癌症』的核心理念,體現公司專注抗擊癌症、以患者為中心的全球承諾。自 2010 年創立以來,BeOne 堅持將研發創新與藥物可及性、可負擔性作為市場策略核心。目前我們在香港提供三種創新癌症治療藥物,包括 BTK抑制劑、PD-1 抑制劑以及 IL-6 抑制劑。未來,BeOne 將積極響應香港政府『好藥港用』政策,引進更多高質量符合國際治療指引的自主研發創新藥物,並善用『1+』機制,加快腫瘤新藥在港獲批速度,讓更多患者受惠。」

全球化研發實力 加速創新藥物開發

BeOne 現位列全球腫瘤醫學領域前 16 強,團隊成員超過 11,000 名員工,分佈於 40 個辦公室,業務橫跨六大洲,持續引領腫瘤醫學創新。BeOne 在全球六大洲逾 45 個國家與地區進行 170+項臨床試驗,累計受試者達 25,000+名。BeOne 聚焦血液腫瘤、實體腫瘤以及免疫治療等三大領域。

BeOne 憑藉強大的獨立自主臨床試驗能力,有效減少對臨床試驗受託機構(Contract Research Organization, 簡稱 CRO)的依賴。至今,BeOne 已成功降低整體臨床研發成本30%,同時提升運營效率 30%,目前已是全球前二十大腫瘤學專利領先的製藥公司³,顯示BeOne 擁有強大的研發能力,在藥物開發成本及速度方面取得優勢。

雄厚的研發實力 支援香港癌症患者

血癌、鼻咽癌以及肺癌是本地最常見的三大癌別,其中血癌為十大致命癌症之一⁴,鼻咽癌則在中國南方地區如廣州和本地較為常見;至於肺癌,則是致死率最高的癌別,遠超其他癌症⁵。BeOne 聚焦於香港高發病類人群為重點,憑藉強大的全球研發實力,在港已引入三款創新藥物,包括 IL-6 抑制劑、BTK 抑制劑,以及 PD-1 抑制劑。

BeOne 香港及澳門業務副總監鄭永康表示:「我們首款自主研發的 BTK 抑制劑已在全球逾75個國家/市場獲批,目前在香港市場已批准可用於治療四項 B 細胞惡性腫瘤與白血病相關適應症,包括常見的慢性淋巴細胞白血病。此外,新一代 PD-1抑制劑也已於香港取得可適用於三種癌別包括:食道癌、非小細胞癌、胃癌等共六個適應症,預計在下半年再有二項適應症獲批上市。隨著藥物的開發不斷推進,期望能為香港的患者提供更多創新的治療方法。」

全球佈局確保藥物穩定供應

BeOne 在美國和中國建立三大自主研發生產基地,實現從研發到生產的全產業鏈佈局,擁有穩定高效的全球供應鏈,確保患者持續受惠於供應和價格穩定且高品質的藥物,其中,廣州生產基地設有 130 萬平方呎的先進生產設施,專注於生產大分子生物藥。,「生物島創新中心」位於粤港澳大灣區生物醫藥產業的核心,將助力科學家和企業家加速實現前沿創新。在「1+」機制的推動下,結合廣州基地毗鄰香港的地理優勢,BeOne 有望進一步提升創新藥物的可及性與供應效率。

促進本地合作 共創健康未來

除了藥物研發與引進,BeOne 積極與本地研究機構、患者團體和醫療機構合作,推動創新、教育與社區支持。透過多方協作,BeOne 致力加深公眾對癌症重視。今年公司榮獲柏臻慈善信託(Cypress Charitable Trust)頒發「慢性淋巴性白血性最佳推動夥伴」獎項。展望未來,BeOne 將依託全球研發實力,積極引入更多創新藥物深化本地合作,為香港患者帶來更多治療選擇與希望。

參考資料:

1. Overview of Cancer Statistics in Hong Kong 2022 by Hospital Authority

2. Top 20 Oncology Companies of 2024 by PharmaShots

3. Top 50 Pharma: Oncology patent leaders 2024 by Drug Discovery & Development

4. 香港癌症網上資源中心 2022 年十大致命癌症

5. 港衛生署衛生防護中心健康資訊